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Bağcılar’da AVM’ler Denetlendi

Bağcılar’daki kamu kurumu temsilcilerinden oluşan denetim ekibi, ilçede bulunan AVM’lerde koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle alınan önlemleri denetledi. Amacın ceza yazmak değil bilgilendirmek olduğunu belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hemşehrilerimizin üzerine düşen görevi yerine getirmesi bizi memnun ediyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ekim 2020 Cuma 11:14
Bağcılar’da AVM’ler Denetlendi
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İçişleri Bakanlığı’nın "Kovid-19 Tedbirleri” genelgesi çerçevesinde “Sağlık için hepimiz için” mottosuyla yaşam alanlarını kapsayan denetimler ara vermeden devam ediyor. İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın öncülük ettiği denetim ekibi ilçede hizmet veren AVM’leri denetledi.

Çevrenizdekileri de bilgilendirin

Denetmenler, alışveriş merkezindeki işyerlerinde ateş ölçümü, sosyal mesafe, maske ve hijyen hususlarına dikkat etti. Yapılan kontrollerde hem çalışanların hem de müşterilerin çoğunluğunun kurallara uyduğu görüldü. Duyarlılıklarından dolayı ilçe sakinlerine teşekkür eden Kaymakam Eldivan, “Çevrenizdekilere ve sevdiklerinizi de bilgilendirin, yardımcı olun” tavsiyesinde bulundu.

Halkın sağlığı önceliğimiz

Önceliğin halkın sağlığı olduğunu belirten Başkan Çağırıcı ise “Denetim ekibi olarak bu kez AVM'leri dolaştık. Kurallara riayet konusunda ilerleme olduğunu görüyoruz. Hemşehrilerimizin üzerine düşen görevi yerine getirmesi bizi memnun ediyor. Bu beladan en kısa sürede kurtulacağımızı umuyorum. Toplum sağlığı korumak amacıyla ilçemizdeki denetimlerimiz artarak devam edecek" dedi.

Denetimlere Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de eşlik etti.

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