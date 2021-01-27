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Bağcılar’da Aşk Pandemi Dinlemiyor

Bağcılar’da Kovid-19 salgınıyla geçen 2020 yılında Bağcılar Belediyesi Halk Sarayı’nda 683’ü yabancı uyruklu olmak üzere 4 bin 450 çiftin nikahı kıyıldı. Koronavirüsün olmadığı bir önceki sene ise evlenenlerin sayısı 5 bin 353’tü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2021 Çarşamba 13:17
Bağcılar’da Aşk Pandemi Dinlemiyor
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Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını nedeniyle 2020 yılında birçok yerde nikahlar ya iptal edildi yada ertelendi. Bağcılar Belediyesi, pandemi sürecinde gelen talepler doğrultusunda nikah işlerine ara vermeden devam etti. Evlilik heyecanı yaşayan gelin ve damat adayları koronavirüs sebebiyle kısıtlı imkanlara rağmen evlilikten geri adım atmadı. Bağcılar Belediyesi bu süreçte evlenmek isteyen çiftler için kolaylıklar sağladı.


Tedbirler alındı
Damat, gelin ve şahitlerde maske zorunluluğu bulunurken; nikah işlemleri de İçişleri Bakanlığının genelgesi uyarınca Kovid-19 tedbirleri kapsamında büyük hassasiyetle gerçekleşti. Nikah törenlerinin az kişinin katılımıyla yapılması kararı alındı. Damat ve gelin adayından başka iki şahit ve az sayıda iki tarafın da birinci derecede yakının hazır bulunması şartıyla nikah akdi gerçekleştirildi. Nikah salonunda kıyılan nikahlar belediyenin web adresinden canlı yayınlanarak, törene katılamayanların da izlemesi sağlandı.


4 bin 450 nikah kıyıldı
Bağcılar’da nikahların yapıldığı Halk Sarayı kayıtlarına göre; ilçede 2020 yılında evlilik müracaatında bulunan 683’ü yabancı olmak üzere 4 bin 450 çift nikah masasına oturdu. Bu sayı salgının olmadığı 2019 yılında 5 bin 353’tü. Bu veriler, pandemiye rağmen nikah sayısında fazla bir azalma olmadığını gösterdi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da, “nikahta hayır vardır” diyerek, zor şartlara rağmen dünya evine giren çiftlere mutluluklar diledi.

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