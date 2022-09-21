Bağcılar’da “Aile Okulu” Açılıyor

Bağcılar Belediyesi, aile içi bağlarını kuvvetlendirerek ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirebilme becerilerini kazandırmak, ailelerin birlikte güven içerisinde aile birliğini koruyarakbirlikte anlaşılabilir bir yaşam inşa etmelerine katkı sağlamak amacıyla büyük bir projeyi hayata geçirdi. “Aile Okulu” isimli proje Ekim ayından itibaren bir yıl boyunca her hafta sonu Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenecek. Psikolog, sosyolog ve yazarların gerçekleştireceği uygulamalı seminerlere evlilik hazırlığı yapanlar ve evli çiftler katılabilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner





Davranışların altında yatan sebepler araştırılacak

Aile Okulu’nda;mutlu bir aile için gerekli olan iletişim, problem çözme becerileri, karar verme mekanizmaları ve bütçe planlamaları konusunda katılımcılara yeterli bilgi ve beceri kazandırılacak. Öte yandan aile içerisinde birey ve ebeveynlerin davranışları incelenerek altında yatan sebepler ortaya çıkarılarak mutlu ailenin oluşumu sağlanacak.

Aile, toplumun temelidir

Günümüzde aile bağlarının yozlaştırılmaya çalışıldığını ve yeni neslin toplumumuzdan giderek uzaklaştığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Aile toplumun temelidir. Aile güçlü olursa toplum güçlü ve huzurlu olur. Bu projeyle birlikte ebeveynlerimizin önce kendi iyi oluş halini sağlamak ve aile içerisinde çocukların kendi değerler sistemiyle barışık hale getirilmesini hedefliyoruz” dedi.

Mutlu aile mutlu çocuk

1 Ekim’de başlayacak olan Aile Okulu’nun ilk konuğu Uzman Klinik Psikolog Selçuk Tokaç olacak. Tokaç, eğitmenliğinde “Travma nedir?”, “Travma ve döngülerimizden nasıl kurtuluruz?”, “Mutlu aile mutlu çocuk” ve “Aile içinde çocuğa sınır koyma, sınırlara saygı duyma” konuları işlenecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

