Bağcılar’da 7 Noktada 28 Ekiple Sigara Yasağı Denetimi

İçişleri Bakanlığı’nın Kovid-19 salgınının önlenmesine yönelik olarak, özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklarda sigara içtiği için maskeyi çene altına indiren ve yanlış kullananlar için yayınladığı genelge Bağcılar’da sıkı bir şekilde uygulanıyor. ‘Koronavirüs Tedbirleri’ konulu ek genelge kapsamında, ilçede Bağcılar Meydan, Güneşli Meydan, Marmara Caddesi, Kirazlı Caddesi, Menderes Caddesi, Çarşı Caddesi, Ahmet Kabaklı Caddesi ve Eski Pazar Caddesi yasak alan ilan edildi. Sigara yasağının olacağı adreslerin belirlenmesinin ardından Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan ve Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın öncülüğündeki denetim ekibi harekete geçti.

Kurallara uymayanlara ceza yazıldı

Ekipler, bu 7 noktada sabah erken saatlerden itibaren maske, HES kodu uygulamasının yanında sigara yasağını da denetlemeye başladı. Uygulamanın Çarşı Caddesi’ndeki ayağına Kaymakam Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve İlçe Emniyet Müdürü Hasan Demirbağ da katıldı. Yetkililer, özellikle sigara içen olup olmadığını kontrol etti. Kurallara uymayanlara uyarı yapıldıktan sonra cezai işlem uygulandı. Denetimlerden memnun olanlar kadar şikayet edenler de oldu.

Sigara içenler sadece kendini etkilemiyor

Uygulamaların sıkı bir şekilde sürdüğünü belirten Kaymakam Eldivan, “Bakanlığımızın talimatı gereği sigara içme yasağıyla ilgili uygulamalara başladık. Yasağa tabi olan yerlerde denetimleri 28 tane ekibimiz yerine getiriyor. Amacımız bu konuda duyarlılığı sağlamak. Bu tedbirlerin koronavirüsle mücadelede başarılı olacağına inanıyorum” dedi. Yasağın gerekli olduğuna inandığını belirten Başkan Çağırıcı ise “Yoğunluğun fazla olduğu yerlerde özellikle vatandaşların kurallara uyması çok çok önemli. Çünkü sigara içenler sadece kendini etkilemiyor çevreyi de etkiliyor. Bazı hatalar vardır insanın kendisini bağlar bağız hatalar vardır toplumu ilgilendirir. Bu maske ve sigara olayındaki hatalar da herkesi ilgilendirir. İnşallah hep birlikte yürüteceğimiz mücadeleyle bu işi aşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

Yasaklı bölgelerde sigara yasağı denetimleri gün boyu sürüyor.