Bağcılar’da 4 dilde “Savaşa Dur De” çağrısı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Bağcılar Belediyesi, savaş ortamında zorluk yaşayan kadınların ve çocukların durumuna dikkat çekmek için bir etkinlik düzenledi. Bu amaçla Türkçe, İngilizce, Rusça ve Ukraynaca dillerinde “Kadınlar ve çocuklar ölmesin. Savaşa dur de” notları yazıldı. Bu dört dildeki mesaj, kadınlara dağıtılacak çiçeklerin saksısının üzerine yapıştırıldı.

Erkekler de eşleri için sardunya aldı

Hazırlanan rengarenk sardunyalar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı ile Güneşli Meydanı’nda gerçekleşen programlarda ilçe sakinlerine dağıtıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Emine Ayşe Şakar da davetlilere çiçeklerden verdi. Kadınlar kendileri için erkekler de eşleri ve anneleri için sardunya aldı.

Bütün güzellikler sizlerin olsun

Programda konuşan Çağırıcı, “Başta şehit annelerimiz olmak üzere ve savaşta hayatını kaybeden annelerimiz olmak üzere tüm annelerin ve tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum. Maalesef zulümlerin durması gerekirken kadınlarımızın ve çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi gerekirken yine dünya üzerinde gözyaşı ve kan var. Dünyada hiçbir kadının ağlamadığı, gözyaşı dökmediği özellikle şiddete uğramadığı günleri diliyorum. Ukrayna’da yaşananları izliyoruz. İnşallah en kısa sürede son bulur. Bu savaşın dünya üzerindeki son zulüm olmasını temenni ediyorum” dedi.

Gün içinde farklı saatlerde yapılan etkinlikte 10 bin adet sardunya dağıtıldı.