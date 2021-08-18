banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1449.59
ALTIN
485.76
DOLAR
8.4475
STERLİN
11.6588
EURO
9.9207
CHP’Lİ Karabat Muharrem OrucundaYüzlerce Canla İftar Açtı 
Son Dakika
CHP’Lİ Karabat Muharrem OrucundaYüzlerce Canla...
Bitkisel süt mü, hayvansal süt mü?
Bitkisel süt mü, hayvansal süt...
İstanbul Seçmeninin % 57 Si Erken Seçim İstiyor
Son Dakika
İstanbul Seçmeninin % 57 Si...
Sesimi Duyan Var Mı? Farkındalık Çalışması
Sesimi Duyan Var Mı? Farkındalık...

Bağcılar’da 20 bin kişiye aşure ikram edildi

Aşure Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi tarafından Bağcılar Meydanı’nda aşure kazanı kaynatıldı. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure pişirildikten sonra ilçe sakinlerine ikram edildi. Etkinlikte 20 bin kap aşure dağıtıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Ağustos 2021 Çarşamba 16:42
Bağcılar’da 20 bin kişiye aşure ikram edildi
banner171

Hicrî senenin ilk ayı Muharrem ayının 10. günü idrak edilen, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin ifadesi olan Âşure Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi, özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda kazan kuruldu. Kazanda incirden fasulyesine kadar çeşit çeşit malzemeden oluşan aşure pişirildi. Kaplara doldurulan aşureler Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz tarafından davetlilere ikram edildi.

Kerbela şehitleri rahmetle anıldı

Vatandaşların birbirlerine aşure ikram ettiği ve güzel kardeşliklerin oluşturulduğu günleri yaşadıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Kerbela olaylarının yıldönümündeyiz. Öncelikle Kerbela şehitlerini rahmetle ve minnetle anıyorum. Bağcılar Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz aşure ikramı etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bağcılarlı komşularımız bu konuda çok duyarlı. İlçenin dört bir yanında gerek bireysel olarak gerekse dernekler aracılığıyla komşuların birbirine aşure ikramı devam ediyor” dedi.

Etkinlik boyunca 22 mahallede vatandaşlara 20 bin kap aşure ikram edildi.

İstanbul Times haber Ajansı

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Enderunlu Kerem, Yeni Projesiyle Teknofest’te
Enderunlu Kerem, Yeni Projesiyle Teknofest’te
İstanbul Havalimanı’na 40 Kişilik İstihdam
İstanbul Havalimanı’na 40 Kişilik İstihdam
Pandemi Üniversite Tercihlerini de Etkiledi
Pandemi Üniversite Tercihlerini de Etkiledi
İçişleri Bakanı Soylu İle Lokman Çağırıcı Afet Bölgesi Bozkurt’ta
İçişleri Bakanı Soylu İle Lokman Çağırıcı Afet Bölgesi Bozkurt’ta
Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı
Bağcılar Belediyesi, afet bölgesine yardım eli uzattı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169