Bağcılar’da 20 bin kişiye aşure ikram edildi

Hicrî senenin ilk ayı Muharrem ayının 10. günü idrak edilen, paylaşmanın, dayanışmanın ve birlikteliğin ifadesi olan Âşure Günü sebebiyle Bağcılar Belediyesi, özel bir etkinlik düzenledi. Bu kapsamda Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda kazan kuruldu. Kazanda incirden fasulyesine kadar çeşit çeşit malzemeden oluşan aşure pişirildi. Kaplara doldurulan aşureler Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ve AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz tarafından davetlilere ikram edildi.

Kerbela şehitleri rahmetle anıldı

Vatandaşların birbirlerine aşure ikram ettiği ve güzel kardeşliklerin oluşturulduğu günleri yaşadıklarını söyleyen Başkan Çağırıcı, “Kerbela olaylarının yıldönümündeyiz. Öncelikle Kerbela şehitlerini rahmetle ve minnetle anıyorum. Bağcılar Belediyesi olarak geleneksel hale getirdiğimiz aşure ikramı etkinliğini gerçekleştiriyoruz. Bağcılarlı komşularımız bu konuda çok duyarlı. İlçenin dört bir yanında gerek bireysel olarak gerekse dernekler aracılığıyla komşuların birbirine aşure ikramı devam ediyor” dedi.

Etkinlik boyunca 22 mahallede vatandaşlara 20 bin kap aşure ikram edildi.

İstanbul Times haber Ajansı