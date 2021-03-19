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Bağcılar’da 18 Günde 97 Bin Denetim Yapıldı

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Mart ayının ilk 18 gününde Bağcılar’da 96 bin 868 denetim yapıldı. Salgının bitirilmesi amacıyla bütün kurumların el ele verdiği belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Kişinin yapacağı hatanın sadece kendisini değil toplumu ve diğerlerini ilgilendirdiği bilinciyle hareket etmesi çok çok önemli” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Mart 2021 Cuma 11:15
Bağcılar’da 18 Günde 97 Bin Denetim Yapıldı
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İçişleri Bakanlığı’nın Mart ayı başında yeni kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetim modeline geçilmesiyle denetimler sıklaştırıldı. Bağcılar’da hizmet veren kamu kurumları da işbirliği yaparak koronavirüs salgınına karşı ortak bir mücadeleye girdi. 7/4 esasıyla gerçekleştirilen uygulamalarda; temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasına önem verildi.

Bütün kurumlar el ele verdik

Bağcılar’daki kamu kurumu temsilcilerinden oluşan denetim timi tarafından hem işletme hem de kişilere yönelik uygulamalarda ekipler, işyeri sahiplerini ve çalışanları hem bilgilendirdi hem de uyarılarda bulundu. Kurallara uymayarak halkın sağlığını hiçe sayanlar hakkında yasal işlem yapıldı

İstanbul’da 18 gün içinde düzenlenen dinamik denetimlerle ilgili sayısal veriler açıklandı. Buna göre 39 ilçe ve havalimanı meydanlarında 1 milyon 416 bin 396 denetim yapıldı. Bağcılar 96 bin 868 denetimle il birincisi oldu. Çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Salgının bitirilmesi amacıyla bütün kurumlar el ele verdik. Çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Kişinin yapacağı hatanın sadece kendisini değil toplumu ve diğerlerini ilgilendirdiği bilinciyle hareket etmesi çok çok önemli” dedi.

Denetimlerde ekiplere Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da eşlik ediyor.

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