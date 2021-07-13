banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 30
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1345.5
ALTIN
501.02
DOLAR
8.6294
STERLİN
11.9274
EURO
10.1878
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için vefa programı
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için...
İsmek Yarı Zamanlı Eğitmen Alacak
İsmek Yarı Zamanlı Eğitmen Alacak
Emine Erdoğan, “Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi”ni Ziyaret Etti
Emine Erdoğan Hanımefendi, “Zeytinburnu Tıbbi...
BABACAN: ''Erdoğan Sarayda. Çözüm Ortakları Hapiste''
BABACAN: ''Erdoğan Sarayda. Çözüm Ortakları...

Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için vefa programı

Taksicilerden 15 Temmuz vefa konvoyu 15 Temmuz darbe girişiminin 5. yılında Bağcılar Belediyesi’nin düzenlediği etkinlikte bir araya gelen taksiciler, hem şehitler anısına vefa gösterisinde bulundu hem de bu hain kalkışmayı unutturmamak adına konvoy oluşturup şehir içinde tur attı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Temmuz 2021 Salı 11:12
Bağcılar’da 15 Temmuz şehitleri için vefa programı
banner171

Bağcılar Belediyesi ve İstanbul Taksiciler esnafı, hainlere karşı milletin demokrasi destanı yazdığı 15 Temmuz’un 5. yıldönümünde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bağcılar Meydanı’nda düzenlenen “15 Temmuz Taksi Vefa Ödülleri ve Taksi Vefa Konvoyu” isimli programda taksiciler bir araya geldi. Alana toplanan taksiciler, araçlarıyla 15 Temmuz kareografisi oluşturdu. Radyo programcısı Onur Sakar’ın sunumuyla başlayan programda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, “O gece Türkiye’nin her bir yerinde milletimiz kendi iradesini, vatanını müdafaa etmek için meydanlara dökülmüşlerdi. Bağcılar da bunun en başında yer alıyordu. 15 Temmuz’u unutmayan, unutturmayan, unutturmanın aynı yerden bir daha vurulmak anlamına geldiğini bilen Bağcılar halkını selamlıyorum. Bu programlar hem anma hem de geçirmiş olduğumuz badireleri anlama programlarıdır. Unutmayacağız, unutturmayacağız, unutursak yazıklar olsun bize” dedi.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Tankları iman dolu göğüsleriyle durdurdular

Şehitleri rahmetle anıp gazileri de yad ederek konuşmasına başlayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise şunları söyledi: “Darbeler ülkemizi zayıflatmak isteyen mihrakların başvurduğu silahlardan biri olmuştur. Ancak 2002’de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde artık dönem değişmişti. Devletin içine yuvalanan fetöcülerin 15 Temmuz hain darbe girişimi kalkışmaları, tarihte eşine rastlanılmayan büyük bir destansı başarıyla durduruldu. Dünyada kimesin aklına gelmemiş şekilde tank ve uçaklara kafa tutan milletin cesaretiyle o gece aydınlanmıştı. Bu ülkenin insanlarının tankları iman dolu göğüsleriyle durdurduğuna dünya şahitlik etmiştir.”

Araba kullanmak daha kolay işmiş

Protokol konuşmalarının ardından dev ekranda yayınlanan kısa belgesel gösterimi ve Ramazan Yumrutepe’nin kum sanatı ile 15 Temmuz 2016 gecesi yaşananlar anlatıldı. Gecede müşterilerine karşı tutumlarıyla gönülleri fetheden yılın örnek taksicilerine Taksi Vefa Ödülleri verildi. Ödül alan 12 taksici arasında en çok dikkat çeken ise 20 yıldır taksicilik yapan iki çocuk annesi İlknur Yılmaz oldu. Başkan Çağırıcı’dan ödülünü alan Yılmaz, “Çok heyecanlıyım. Araba kullanmak daha kolay işmiş. Aileme ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim’ dedi. Ayrıca sanatçı Uğur Arslan, gazeteci Sevda Türküsev, oyuncu Ali Nuri Türkoğlu, Habertürk spikeri Okan Ateş ve Show Haber Genel Yayın Yönetmeni Rıdvan Bıyık’a da plaket verildi.

Çağırıcı, 15 TMZ 2016 plakalı aracı kullandı

Programın ardından konvoy oluşturan taksi araçlarıyla konvoy oluşturuldu. Milletvekili Turan, İlçe Kaymakamı Mustafa Eldivan, Başkan Çağırıcı, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, taksicilerin oda ve birlik başkanları Türk bayrakları araçlarla yola çıktı. Çağırıcı’nın kullandığı 15 TMZ 2016 plakalı takside yanına Turan oturdu. Şehirde tur atan Vefa konvoyunun son durağı 15 Temmuz Şehitler Anıtı oldu. Protokol üyeleri, şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu panoların önüne karanfil bıraktı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Srebrenitsa şehitleri Bağcılar’da anıldı
Srebrenitsa şehitleri Bağcılar’da anıldı
15 Temmuz Milli İrade Ruhu Bağcılar’da Yaşatılıyor
15 Temmuz Milli İrade Ruhu Bağcılar’da Yaşatılıyor
Telafi eğitimine Bağcılar’da yoğun ilgi
Telafi eğitimine Bağcılar’da yoğun ilgi
Bağcılar Belediyesi ile Litvanya iklim değişikliğiyle mücadele için el ele verdi
Bağcılar Belediyesi ile Litvanya iklim değişikliğiyle mücadele için el ele verdi
Bağcılarlı 11 kungfucu Türkiye Wushu Şampiyonası’nda mindere çıkıyor
Bağcılarlı 11 kungfucu Türkiye Wushu Şampiyonası’nda mindere çıkıyor

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169