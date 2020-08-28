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Bağcılar’da 15 bin kap aşure ikram edildi

Lokman Çağırıcı: Aşure gibi farklılıklarımız bize değer katıyor

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ağustos 2020 Cuma 12:00
Bağcılar’da 15 bin kap aşure ikram edildi
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Muharrem Ayı’nda sevgi, dostluk ve kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla Bağcılar Belediyesi tarafından 15 bin kap aşure ikram edildi. Aşurenin pek çok farklı rengi, tadı bir araya getirdiğini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Biz de Bağcılar’da farklı kesim ve görüşten insan hep beraber huzur içinde yaşıyoruz” dedi.

Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem Ayı’nın 10’uncu günü olan Aşure Günü dolayısıyla Bağcılar’da geleneksel hale gelen “Aşure İkram” programı bu yıl da düzenlendi. Bağcılar Belediyesi tarafından organize edilen etkinlik çerçevesinde öncelikle kazanlarda içinde çeşit bakımından zengin malzeme yer alan aşure pişirildi. Daha sonra ise ilçede başta emniyet ve sağlık birimleri olmak üzere kamu kurumlarına ve ilçe sakinlerine 15 bin kap aşure ikram edildi.

Kerbela şehitleri de anıldı

Muharrem ayında birlik, beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin Bağcılar’da yaşandığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Pek çok farklı renk ve tadın bir araya gelerek ortaya çıkan aşure, farklılıkların bir arada verdiği lezzeti yansıtıyor. Biz de Bağcılar’da farklı kesim ve görüşten insan hep beraber huzur içinde yaşıyoruz. Farklılıklarımız bize değer katıyor. Rabbim ilçemizden, ülkemizden ve İslam aleminden bu huzuru eksik etmesin” dedi.

Aşure günü sebebiyle de Kerbela şehitleri de rahmetle anıldı.

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