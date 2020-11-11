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Bağcılar’da 11 Yaşındaki Öğrenciler 111 Ağaç Dikti

Türkiye için 81 ilde eş zamanlı olarak "Geleceğe Nefes” sloganıyla düzenlenen Milli Ağaçlandırma Günü” etkinliği kapsamında 11 yaşındaki Bağcılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, okullarının bahçesine 111 ağaç dikti. Çocuklarla birlikte fidanları topraklarla buluşturan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu ağaçlarımız sizlerin geleceğe bıraktığı miras olacak” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Kasım 2020 Çarşamba 12:20
Bağcılar’da 11 Yaşındaki Öğrenciler 111 Ağaç Dikti
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Geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda başlatılan "Geleceğe Nefes" kampanyası bu yıl da 11 Kasım saat 11.11’de 81 il ve 922 ilçede aynı anda gerçekleşiyor. Milli Ağaçlandırma Günü seferberliğinin Bağcılar’daki ayağının adresi ise Bağcılar Anadolu İmam Hatip Ortaokulu oldu. Okulun bahçesinde gerçekleşen ağaçlandırma çalışmasına Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve öğrenciler katıldı.

İleride bu manzarayla gurur duyacaksınız

Saat 11.11’de 11 yaşındaki ortaokul öğrencileri, ellerine kürekleri alıp ağaçların başına geçti. Ağaçları dikmek için birbirleriyle yarışan çocuklar, meyve cinsleri ve çamlardan oluşan fidanları açılan yerlere dikti. Başkan Çağırıcı ve Milli Eğitim Müdürü Yılmaz da onların heyecanına ortak oldu. Çağırıcı da 5 büyük çam ağacının toprakla buluşmasına yardım etti.

Öğrencilerin azimlerinden dolayı tebrik eden Başkan Çağırıcı, “Geleceğe bırakılan en güzel miras yemyeşil ve temiz bir doğadır. Bugün diktiğiniz fidanlar büyüyüp yarın sizin mirasınız olacak. İleride burada gördüğünüz manzara karşısında kendinizle gurur duyacaksınız” dedi.

11 yaşındaki çocukların emek sarf ettiği etkinlikte toplam 111 fidan toprağa dikildi.

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