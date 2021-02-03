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Bağcılar’da 1 Milyon 522 Bin 564 Kilo Sera Gazı Salımı Önlendi

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin 2020 yılı boyunca topladıkları 13 bin 140 ton atık sayesinde 1 milyon 522 bin 564 kilogram sera gazının salımı önlendi. Böylece atmosferde kontrolsüz bir şekilde artarak küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olan sera gazının önüne geçildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
03 Şubat 2021 Çarşamba 15:18
Bağcılar’da 1 Milyon 522 Bin 564 Kilo Sera Gazı Salımı Önlendi
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi, İstanbul’un en büyük ilçeleri arasında yer alan Bağcılar’da başarılı şekilde sürdürülüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kağıt, karton, metal, cam, plastik ambalajı gibi atıkları toplayarak Mahmutbey Mahallesi’nde bulunan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisleri’ne götürüyor. Yeniden değerlendirilebilir özelliği bulunun bu atıklar, fabrikalara gönderilerek geri dönüşüm sağlanıyor.

Pandeminin hakim olduğu 2020’de de büyük bir gayretle yapılan çalışmalar neticesinde 13 bin 140 ton katı atık toplandı. Bu verilere göre; 7 bin 298 ton kağıt-kartonun geri dönüşümüyle 124 bin adet 71 adet ağaç kesilmekten kurtarılırken, 3 bin 115 ton camın dönüşümüyle 311 bin 492 litre yakıt, 2 bin 254 ton plastiğin dönüşümüyle 31 bin 554 megawatt enerji ve 473 ton metalin dönüşümüyle de 614 bin 604 kilogram hammadde tasarrufu yapıldı.

Gelecek nesillere temiz bir dünya

Öte yandan çevre konusunda da yüz güldüren önemli bir adım atılmış oldu. Yıl boyunca toplanan 13 bin 140 ton değerlendirilebilir atık sayesinde 1 milyon 522 bin 564 kilogram sera gazının salımı önlenmiş oldu. Böylelikle atmosferde kontrolsüz bir şekilde artması durumunda küresel ısınma ve iklim değişikliğine sebep olan sera gazı da durdurulmuş oldu. Ayrıca atıkların toplanmasıyla birlikte 76 bin 175 metreküp depolama alanından tasarruf edildi.

Şehir nüfusunun artmasıyla çevre sorunlarının da arttığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Gelecek nesillere temiz ve yaşanılabilir bir dünya bırakmak için geri dönüşüm çalışmalarımız tesislerimizde büyük bir gayretle devam ediyor. Bu konuda ekiplerimiz de hemşehrilerimiz de çok duyarlılar. Atıkları toplayarak hem enerji alanında tasarruf sağlıyoruz hem de çevremizi koruyoruz” dedi.

Görevliler her gün ilçedeki 2 bin 800 sokağı dolaşarak atık toplamaya devam ediyor.

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