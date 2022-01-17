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Bağcılar’da 1. Kaz Festivali düzenlendi

Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği’nin işbirliğiyle düzenlenen 1. Kaz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Aşık atışmalarının yaşandığı, yöresel ezgilerin seslendirildiği ve Kafkas dans gösterisinin yapıldığı etkinliğe katılan 10 bin kişiye kaz eti ikram edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 09:27
Bağcılar’da 1. Kaz Festivali düzenlendi
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Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, hem eğlenceli hem de anlamlı bir etkinliğe ev
sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği’nin işbirliğiyle 1. Kaz Festivali
düzenlendi. Serhat illeri Ardahan, Kars ve Iğdır başta olmak üzere İstanbul’da yaşayan farklı
yörelerden çok sayıda kişi meydanı doldurdu.
Farklı kültürler bir araya geldi
Festival sebebiyle oluşan birlik ve beraberlik manzarasından mutluluk duyduğunu dile getiren Bağcılar
Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bu güzel etkinliğin kültürel öğelerin de bir sonraki nesle devamı
açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen belediyemize ve derneğimize teşekkür
ediyorum” dedi. Bağcılar’ın ülkemizdeki tüm kültürleri bünyesinde barındıran bir ilçe olduğuna vurgu
yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Her yörenin kendine özgü kültürünü ilçemizde
yaşatıyoruz. Bugün de 1. Kaz Festivali’ni gerçekleştiriyoruz. Burada sadece o yörenin insanları değil
Bağcılar’da yaşayan tüm dostlarımız var. Farklı kültürlerin bir araya gelerek nasıl bir dostluk
oluşturduğunu görmüş oluyoruz. Davete katılan 10 bin hemşehrimize kaz ikramında bulunacağız”
dedi. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise şunları söyledi: “Geçmişle geleceğimiz
arasında kültür bağını kurmak için Bağcılar Belediyemize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür
ediyorum. Herkese afiyet olsun.”
Kaz tüyünden yastık hediye edildi
Konuşmaların ardından dernek yetkilileri, stantta sergilenen feselli, tandır ekmeği, hangel, mafiş ve
katmer gibi Ardahan yöresine ait yiyeceklerin tanıtımını yaptı. Protokol de alana kurulan ocaklarda
pişirilen kaz etlerini pilav ve ayran eşliğinde davetlilere ikram etti. Vatandaşlar, güneşli havada
sevdikleriyle birlikte kaz eti yemenin tadını çıkardı. Kaz etini yiyenler, aşıkların keyifli atışmaları,
gençlerin Kafkas dansı ve yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle doyasıya eğlendi. Renkli anların
yaşandığı programda Başkan Çağırıcı’ya kaz tüyünden yastık hediye edildi.
Aşık Şenlik Kültür Derneği Başkanı Halil Sayak’ın sağlık sorunlarından dolayı gelemediği şenliğe; AK
Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe
Müdürü Kemal Hürcan, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.

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