Bağcılar’da 1. Kaz Festivali düzenlendi

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, hem eğlenceli hem de anlamlı bir etkinliğe ev

sahipliği yaptı. Bağcılar Belediyesi ve Ardahan Aşık Şenlik Kültür Derneği’nin işbirliğiyle 1. Kaz Festivali

düzenlendi. Serhat illeri Ardahan, Kars ve Iğdır başta olmak üzere İstanbul’da yaşayan farklı

yörelerden çok sayıda kişi meydanı doldurdu.

Farklı kültürler bir araya geldi

Festival sebebiyle oluşan birlik ve beraberlik manzarasından mutluluk duyduğunu dile getiren Bağcılar

Kaymakamı Mustafa Eldivan, “Bu güzel etkinliğin kültürel öğelerin de bir sonraki nesle devamı

açısından önemli olduğunu düşünüyorum. Emeği geçen belediyemize ve derneğimize teşekkür

ediyorum” dedi. Bağcılar’ın ülkemizdeki tüm kültürleri bünyesinde barındıran bir ilçe olduğuna vurgu

yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise “Her yörenin kendine özgü kültürünü ilçemizde

yaşatıyoruz. Bugün de 1. Kaz Festivali’ni gerçekleştiriyoruz. Burada sadece o yörenin insanları değil

Bağcılar’da yaşayan tüm dostlarımız var. Farklı kültürlerin bir araya gelerek nasıl bir dostluk

oluşturduğunu görmüş oluyoruz. Davete katılan 10 bin hemşehrimize kaz ikramında bulunacağız”

dedi. Çıldır Belediye Başkanı Kemal Yakup Azizoğlu ise şunları söyledi: “Geçmişle geleceğimiz

arasında kültür bağını kurmak için Bağcılar Belediyemize yaptığı katkılardan dolayı teşekkür

ediyorum. Herkese afiyet olsun.”

Kaz tüyünden yastık hediye edildi

Konuşmaların ardından dernek yetkilileri, stantta sergilenen feselli, tandır ekmeği, hangel, mafiş ve

katmer gibi Ardahan yöresine ait yiyeceklerin tanıtımını yaptı. Protokol de alana kurulan ocaklarda

pişirilen kaz etlerini pilav ve ayran eşliğinde davetlilere ikram etti. Vatandaşlar, güneşli havada

sevdikleriyle birlikte kaz eti yemenin tadını çıkardı. Kaz etini yiyenler, aşıkların keyifli atışmaları,

gençlerin Kafkas dansı ve yerel sanatçıların seslendirdiği türkülerle doyasıya eğlendi. Renkli anların

yaşandığı programda Başkan Çağırıcı’ya kaz tüyünden yastık hediye edildi.

Aşık Şenlik Kültür Derneği Başkanı Halil Sayak’ın sağlık sorunlarından dolayı gelemediği şenliğe; AK

Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, Gençlik ve Spor İlçe

Müdürü Kemal Hürcan, meclis üyeleri ve muhtarlar da katıldı.