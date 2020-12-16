banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Başakşehir Sular Vadisi'nde Yargı Süreci Devam Ediyor
Son Dakika
Başakşehir Sular Vadisi'nde Yargı Süreci...
Esenyurt’ta Deprem İçin Hazırlık Çalışmaları AK PARTİ Grubu Tarafından Reddedildi
Son Dakika
Esenyurt’ta Deprem İçin Hazırlık Çalışmaları...
Ali Babacan:”Kim ne derse desin biz özgürlük diyeceğiz”
Son Dakika
Ali Babacan:”Kim ne derse desin...
CHP’Li Emecan Hükümeti Uyardı: Oluşturduğunuz Kamu Zararları’ndan Dolayı Yüce Divan’a Gidersiniz Dedi…
Son Dakika
CHP’Li Emecan Hükümeti Uyardı: Oluşturduğunuz...

Bağcılar’a Muhteşem Bir Spor Kompleksi

Bağcılar’da belediyenin tahsis ettiği 7 dönümlük arazi üzerine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından inşa edilen ve 7’den 70’e herkesin istifade edebileceği muhteşem spor kompleksi tamamlanmak üzere...

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2020 Çarşamba 09:57
Bağcılar’a Muhteşem Bir Spor Kompleksi
banner171

2021 yılı içinde tamamlanarak faaliyete geçecek olan komplekste; fitnesten aerobiğe, çocuk oyun alanlarından yüzme havuzuna kadar çok amaçlı etkinlik alanı yer alıyor.

İstanbul’un cazibe merkezi haline gelen Bağcılar’da birçok önemli projeyi hayata geçirerek vatandaşların hizmetine sunan Bağcılar Belediyesi, ilçeye modern bir modern bir spor tesisi daha kazandırıyor. 15 Temmuz Mahallesi Gülbahar Caddesi üzerinde Bağcılar Belediyesi’ne ait 6 bin 800 metrekarelik alanda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan spor kompleksinin inşaatında sona geliniyor.

Bölgeye modern bir görünüm kazandıracak

Zemin artı 2 kattan oluşan 15 Temmuz Spor Kompleksi’nin 4 dönümü peyzaja ayrıldı. Komplekste basketbol, hentbol ve voleyboldan oluşan takım oyunlarının gerçekleştiği alanda 342 seyirci kapasiteli tribün bulunuyor. Kompleks içinde sağlık odası, antrenör odası, eğitmen odaları, çocuk oyun alanları, masa tenisi alanları, bilardo salonları, spining, aletli jimnastik, aerobik, fitness antrenman ve stüdyo salonları ile 73 kişilik tribüne sahip kapalı yüzme havuzu yer alıyor. Sosyal aktiviteler için gerekli sosyal donatıların da düşünüldüğü kompleksin altında 57 araçlık kapalı otopark da planlandı. Binanın dış cephesi ve dış peyzaj düzenlemeleriyle bölgeye yeni ve modern bir görünüm de kazandırılmış olunacak.

Sağlıklı nesillerin yetişmesine imkan sağlıyoruz

İlçe sakinlerinin spor tesislerinin yapımını önemsediklerini belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı şöyle konuştu: “İlçemize hizmet konusunda çıtayı yükseltmeye ve spor adına örnek projeler üretmeye devam ediyoruz. Şu anda ilçemizde 15 kapalı spor salonumuz var. İnşallah kısa zamanda modern bir spor kompleksine daha kavuşacağız. Böylece salon sayımız 16’ya çıkacak. Bu tesisler sayesinde gençlerimiz kötü alışkanlıklardan uzaklaşırken sağlıklı yeni nesillerin yetişmesine de imkan sağlıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Kasapoğlu’na ilçemiz halkı adına teşekkür ediyorum.” 

Çok amaçlı spor salonu binasının 2021 yılı içinde tamamlanarak faaliyete geçeceği öğrenildi.
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar Belediyesi “Sıfır Atık Belgesi” Aldı
Bağcılar Belediyesi “Sıfır Atık Belgesi” Aldı
Bağcılar Belediyesi Yeni Tip Üniformaya Geçti
Bağcılar Belediyesi Yeni Tip Üniformaya Geçti
ATM’de Unutulan Parayı Zabıta Memuru Buldu
ATM’de Unutulan Parayı Zabıta Memuru Buldu
Çağrı Merkezi’ne Üniversiteli Personel İstihdamı
Çağrı Merkezi’ne Üniversiteli Personel İstihdamı
Sokağa Çıkma Yasağında Sokak Hayvanları Unutulmadı
Sokağa Çıkma Yasağında Sokak Hayvanları Unutulmadı

istanbul escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169