Bağcılar’a kaliteli ve hesaplı sosyal tesis

Bağcılar Belediyesi, vatandaşlara yönelik hizmet yelpazesine bir yenisini daha ekledi. Güneşli

Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzetbegoviç Parkı içindeki binayı sosyal hizmet tesisi olarak hayata

geçirdi. Merkezi konumda yer alan, rahatlığın ve konforun ön planda tutulduğu mekan, yeni buluşma

mekanı olmaya aday. Nezih bir ortamda, kaliteli ve zengin menüsüyle Bağcılarlıların damak tadına

hitap eden sosyal tesis, Türk mutfağının seçkin lezzetlerini sunuyor. Kahvaltıdan çorbaya, et

yemeklerinden tatlıya kadar zengin lezzet çeşitlerinin yer aldığı tesiste fiyatlarıyla da ziyaretçileri

memnun ediyor. Son derece renkli ve modern bir biçimde dekore edilen binada hijyen kurallarına da

çok dikkat ediliyor. Her masada dezenfektan aparatı ve QR kodlu menü sistemi bulunuyor.

Vatandaşlar sevdikleriyle keyifli zaman geçirecekler

Yeni mekanın kalitesiyle öne çıktığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tesisimiz

gelir elde etmek amaçlı değil. Hemşehrilerimiz aileleriyle ve sevdikleriyle burada keyifli zaman

geçirebilecek. Çocuklu aileler için de oyun alanları bulunuyor. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

100 kişi kapasiteli tesis, haftanın her günü saat 07:00 - 23:00 arası hizmet veriyor.