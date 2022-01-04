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Bağcılar’a kaliteli ve hesaplı sosyal tesis

Bağcılar Belediyesi, hizmete sunduğu Aliya İzzetbegoviç Sosyal Tesisleri’nde Türk mutfağının en seçkin lezzetleri kaliteli ve hesaplı olarak ilçe sakinleriyle buluşturdu. Hijyen şartları düşünülerek QR kodlu menü sisteminin kullanıldığı ve son derece modern bir çizgide dekore edilen tesiste Bağcılarlılar, sevdikleriyle güzel zaman geçirebilecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2022 Salı 10:12
Bağcılar’a kaliteli ve hesaplı sosyal tesis
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Bağcılar Belediyesi, vatandaşlara yönelik hizmet yelpazesine bir yenisini daha ekledi. Güneşli
Mahallesi’nde bulunan Aliya İzzetbegoviç Parkı içindeki binayı sosyal hizmet tesisi olarak hayata
geçirdi. Merkezi konumda yer alan, rahatlığın ve konforun ön planda tutulduğu mekan, yeni buluşma
mekanı olmaya aday. Nezih bir ortamda, kaliteli ve zengin menüsüyle Bağcılarlıların damak tadına
hitap eden sosyal tesis, Türk mutfağının seçkin lezzetlerini sunuyor. Kahvaltıdan çorbaya, et
yemeklerinden tatlıya kadar zengin lezzet çeşitlerinin yer aldığı tesiste fiyatlarıyla da ziyaretçileri
memnun ediyor. Son derece renkli ve modern bir biçimde dekore edilen binada hijyen kurallarına da
çok dikkat ediliyor. Her masada dezenfektan aparatı ve QR kodlu menü sistemi bulunuyor.
Vatandaşlar sevdikleriyle keyifli zaman geçirecekler
Yeni mekanın kalitesiyle öne çıktığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Tesisimiz
gelir elde etmek amaçlı değil. Hemşehrilerimiz aileleriyle ve sevdikleriyle burada keyifli zaman
geçirebilecek. Çocuklu aileler için de oyun alanları bulunuyor. İlçemize hayırlı olsun” dedi.
100 kişi kapasiteli tesis, haftanın her günü saat 07:00 - 23:00 arası hizmet veriyor.

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