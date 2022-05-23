Bağcılar Kitap Fuarı’nın açılışını İlber Ortaylı yaptı

Bağcılar Meydanı, İstanbul’un en büyük açık hava kitap fuarına ev sahipliği yapıyor. Bağcılar Belediyesi öncülüğünde “Kitaplar meydana çıkıyor” temasıyla gerçekleştirilen Bağcılar Kitap Fuarı’nın açılışına tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk oldu. AK Parti eski milletvekili Feyzullah Kıyıklık, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ve Ortaylı birlikte kurdeleyi keserek açılışı yaptı.

Okumak bireysel gelişime katkı sunuyor

Okumanın önemine değinen Kıyıklık, “Okumadan hiçbir yere gidemeyiz. Mutlaka çok okumamız lazım. Okursanız bu ülke, bu dünya kurtulacak. İnsan olmayı öğrenebilmemiz için okumamız lazım” dedi. Konuşmasında ilçedeki okuma oranının iki katına çıkmasında belediyenin gayretleri olduğunu söyleyen Başkan Özdemir, şöyle devam etti: “Gençlerin ağırlıkta olduğu bir program gerçekleştiriyoruz. İstanbul’un en büyük açık hava kitap fuarının açılışını yapıyoruz. Okumak çok önemli. Okumak bireysel ve toplumsal gelişmemize çok büyük katkı sunmaktadır. Çocukluktan beri kitap okuyan arkadaşlarımızın mutlaka daha farklı, ileride ve gelişmiş bir kişilik yapısında olduğunu görüyoruz. Hem kendimizin hem de yarınımızın daha iyi olması için okuyacağız.”

Okumanın kardeşi spordur

Etkinlik kapsamında verdiği seminerde; fuarda bulunmaktan dolayı son derece memnun olduğunu ifade eden Ortaylı, “Çok heyecanlandım. İnşallah bu böyle mantar gibi artar her mahallede bir fuar açılır. Okumak önemli bir şey. Okumanın kardeşi vardır; o da spor. Sporla birlikte gitmeyen okumanın ferde de cemiyete de faydası yok. Okuma faaliyetlerini sporla birlikte götüreceksiniz. Sporsuz okumanın bir faydası olmuyor. İnsan ruhunun sağlığı çok önemlidir. Bunu birlikte sağlamak zorundasınız” dedi.

Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur

İnsanın kendini yetiştirmesi gerektiğine de vurgu yapan Ortaylı şunları söyledi: “Mühim olan üniversiteye gitmek değildir. Lisan bilmen, spor yapman, bir zanaatının olması gerekir. Üniversiteye gitmiş ve bitirmiş de ne olmuş? İyi bir şey olmadıktan sonra diploma kağıdını duvara as, eğlence olsun. Bazı şeyleri kendinizin yapması lazım ki; sağlam kafa sağlam vücutta bulunur.”

İyi ki doğdun “hoca”

Konuşmasını bitiren Ortaylı’ya sahnede doğum günü sürprizi yapıldı. Bugün 75 yaşına giren Ortaylı, “İyi ki doğdun hoca” müziği eşliğinde doğum günü pastasının mumlarına üfledi. Başkan Özdemir de doğum gününü kutladığı Ortaylı’ya Sıratımüstakim kitabını hediye etti. Hediyeyi çok beğenen Ortaylı, “Bu kitabı basmanıza fevkalade sevindim. Belediye dediğin milletin basamayacağı kitapları basar. Sıratımüskatim bizim milli tarihimizde önemli bir mecmua. Bu onun koleksiyonu. Teşekkür ederim” dedi.

Ünlü isimler okurlarla buluşacak

9 gün sürecek etkinlikte aralarında Ahmet Ümit, Bekir Develi, Deniz Bayramoğlu, Turgay Güler, İsmail Kılıçarslan, Zafer Şahin, Mete Yarar, Nedim Şener, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Çift gibi ünlü isimler de okurlarıyla bir araya gelecek. Fuarda kitapseverleri söyleşi ve imza günleri gibi çok sayıda özel etkinlik bekliyor. Fuar alanında polisiye romanlardan kişisel gelişime, şiirden tarihe kadar farklı içerikte binlerce kitap sergilenecek. Bağcılar Kitap Fuarı, 21-29 Mayıs 2022 tarihleri arasında 10.00 - 22.00 saatleri arasında haftanın her günü ziyaret edilebilecek.