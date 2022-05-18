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Bağcılar Kitap Fuarı, 21 Mayıs’ta başlıyor

Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen ve 9 gün sürecek olan Bağcılar Kitap Fuarı, 21 Mayıs 2022 tarihinde Bağcılar Meydan’da kapılarına açıyor. “Kitaplar meydana çıkıyor” sloganıyla gerçekleştirilecek fuar; binlerce kitabı ve sevilen yazarları okurlarıyla buluşturacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Mayıs 2022 Çarşamba 16:03
Bağcılar Kitap Fuarı, 21 Mayıs’ta başlıyor
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı 21 - 29 Mayıs 2022 tarihleri arasında Bağcılar Kitap Fuarı’na ev sahipliği yapacak. Bağcılar Belediyesi tarafından “Kitaplar meydana çıkıyor” temasıyla düzenlenecek etkinlikte; polisiyeden tarihe kadar edebiyat dünyasının sevilen yazarları ağırlanacak. Fuarın açılışı tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın katılımıyla gerçekleşecek.

Kitap kokusu teneffüs edeceğiz

Her yaştan ilçe sakinini fuara davet eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Kitap sevdalılarının çoğunlukta olduğu Bağcılar’ımıza layık bir fuar olacak. En seçkin kitabevlerinin yayınlarıyla ve sevilen yazarlarımızla buluşacağız. Bayram havasında geçecek 9 gün boyunca ilçemizde kitap kokusu teneffüs edeceğiz” dedi.

Ünlü isimler katılacak

Söyleşi ve imza günü etkinliklerinin de yer aldığı fuarda; Mehmet Mazak, Uğur Batı, Erhan Afyoncu, Bekir Develi, Deniz Bayramoğlu, Turgay Güler, İsmail Kılıçarslan, Sıtkı Aslanhan, Zafer Şahin, Hatice Kübra Tongar, Mete Yarar, Mevlana İdris, Adem Metan, Ahmet Ümit, Nedim Şener, Bahadır Yenişehirlioğlu, Pelin Çift, Tufan Gündüz, Saniye Bencik Kangal, Gökhan Müftüoğlu, Sinan Akyüz, Kahraman Tazeoğlu ve Dilek Cesur okurlarıyla bir araya gelecek.

Bağcılar Kitap Fuarı, 10.00 - 22.00 saatleri arasında haftanın her günü ziyaret edilebilecek.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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