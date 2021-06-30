Bağcılar Kiraz Evler'in Temelini Atan İmamoğlu Uyardı

BAĞCILAR / İSTANBUL

Bağcılar Kirazlı Mahallesi’ndeki 7 blok, 190 konuttan oluşan “As Fatih Kent Sitesi”, 2017 yılında riskli bölge ilan edildi. Yaklaşık 4 yıldır aynı kabusu yaşayan site sakinleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) iştiraki KİPTAŞ ile birlikte yürüttükleri çalışmalarda ortak bir masada bir araya geldi. 31 Ocak 2020’de 3’te 2 çoğunluğu sağlayan site sakinleri, KİPTAŞ’ın kentsel dönüşüm kapsamında kendilerine sunduğu, “Örnek Yerinde Dönüşüm Modeli”nde karar kıldı. Süreci hızlıca harekete geçiren KİPTAŞ, Şubat 2020’de, taslak proje ve ön fizibilite çalışmalarını tamamlayarak site sakinlerini temsil eden heyeti bilgilendirdi. Şubat 2020 itibariyle hızlanan görüşmelere ve çalışmalara, 2020 Mart’ında pandemi nedeniyle 3 aylık bir ara verildi. 19 Haziran 2020’de yeniden başlayan çalışmalarla birlikte, “avan mimari proje” ve proje görselleri hazırlatıldı.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

3 GÜNDE YIKILMASI PLANLANAN BLOK 8 SAATTE YERLE BİR OLDU

Siteyi temsil eden heyet, KİPTAŞ’tan ilk sunumu Eylül 2020’de aldı. Sitede ikamet eden 190 bağımsız birimden 170’i, konutlarının kentsel dönüşümün KİPTAŞ tarafından yapılması için kuruma, 22 Eylül 2020’de muvafakatname (izin belgesi) verdi. Daire seçimleri, Ocak 2021 itibarıyla tamamlandı. İlk sözleşme, 22 Ocak 2021’de, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tanıklığında, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile site sakinlerini temsil eden heyet arasındaki görüşmelerde etkin rol oynayan Hatice Döğer arasında imzalandı. İmzaların atılmasının ardından; İBB, KİPTAŞ ve Bağcılar Belediyesi’nin ortak çalışmaları sonucunda, sitenin yıkımı gerçekleştirildi. Her blok için 3 gün olarak belirlenen yıkımın, tek bir binada 8 saatte bitirilmesi, tehlikenin büyüklüğünü gözler önüne serdi.

KURT’TAN, İBB VE BAĞCILAR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Tüm aşamalardan geçerek yıkımı gerçekleştirilen “As Fatih Kent Sitesi”nin “Bağcılar Kiraz Evler” adıyla yeniden dönüşümü için temel atma töreni düzenlendi. Tören; İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, İBB CHP Meclis Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, İYİ Parti Meclis Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, KİPTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yıldız ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ile hak sahibi vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Törende ilk konuşmayı yapan Kurt, yapılan çalışma ve inşa edilecek taşınmaza ilişkin bilgiler paylaştı. Kurt, sürece katkılarından dolayı İBB ve Bağcılar Belediyesi’ne teşekkürlerini iletti.

ÇAĞIRICI: “NETİCE ALMANIN HUZURU VE MUTLULUĞU İÇİNDEYİM”

Türkiye ve İstanbul’un, deprem gerçeğinin farkına, 17 Ağustos 1999 İzmit Depremi ile birlikte vardığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Çağırıcı ise, ilçeleri özelinde yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Söz konusu sitenin 2017’de “riskli yapı” kategorisine alındığını aktaran Çağırıcı, “O dönemde de yine KİPTAŞ’la görüşmeler devam ederken, bugün de Allah’a çok şükür bir netice almanın huzuru ve mutluluğu içerisinde olduğumu özellikle ifade etmek istiyorum. Bu tür çalışmaların mutlaka hızlı bir süreçte İstanbul’da el birliği içerisinde devam etmesi gerekiyor. Toplum hep birlikte hareket ederse daha hızlı bir sonuca ulaşılır diye ümit ediyorum. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU: “VATANDAŞIMIZ, FEDAKARLIĞINI ORTAYA KOYACAK”

İBB Başkanı İmamoğlu da konuşmasında, deprem gerçeğinin tüm yöneticilerin uykusunu kaçırması gerektiğine vurgu yaptı. “Allah muhafaza; bunun trajedisi, acısı, hepimizin ciğerini yakar” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

“Bakın sorumluluk almaktan bahsedildi. Ne güzel. Uyum içerisinde İBB, KİPTAŞ kurumumuz, Bağcılar Belediye Başkanlığımız, bir arada iş üretti. Zor mu? Değil. Bu kurumlar uyum içerisinde çalışsa bile, bir husus olmadı mı gene yürümüyor. Nedir o? Vatandaşlarımız. Bakın İstanbul'da bu tür evlerde yaşayan her vatandaşımızın çözüm bulmakta, çare aramakta önceliği bu kapsama taşıma zorunluluğu var. Nedir o? Bunun kötü örnekleri var. ‘Bir daireme üç isterim, beş isterim… Öbürü iki verdi, sen üç ver…’ Bu pazarlıkların daha öncesinde, vatandaşlarımızın can güvenliği var. Vatandaşımız, fedakarlığını ortaya koyacak. Vatandaşlarımız önceliğini buraya taşıyacak. İmar artışları ile İstanbul dönüşemez. Ancak ve ancak İstanbul, yaşanmaz bir bina yığınına döner.”

“İNSANLARIMIZ SICAK YUVALARINA KAVUŞSUN”

İstanbul'un dönüşümünün topyekun mücadele, bir arada çözüm üretmek ve devlet kaynaklarının aktarımından geçtiğini vurgulayan İmamoğlu, “Bunun İstanbul'a maliyeti, 500-600 milyar liradan aşağı değil. Artan maliyetlere belki daha da yukarıda. Bunu rutin hızla, süratle yaptığımız takdirde, 80-100 sene lazım. Bitmez; olmaz. Bu seferberliği yapıp, dayanıklı bir kent olduğumuz zaman başka sorunları da daha hızlı çözeriz; yaşam kalitesini arttırırız, daha keyifli bir yaşamı süreriz. Çocuklarımız, gençlerimiz umutlu olur. Ondan sonra sosyal sorunlar, eğitimle ilgili sorular daha hızlı çözülür. O bakımdan her kurumun ve her kişinin maksimum fedakarlıkla süreci sürdürmesi ve yönetmesi gerekir. Farklı davranışlarla karşılaştık. Bazen kurumsal uyuşmazlıklarla karşılaştık. Kimi zaman, vatandaşın, birçoğunun kabul etmesine rağmen farklı duygularla süreci manipüle etmeye çalışan gruplarla karşılaştık. Bunun B partisi C partisi, A partisi yok. Benim için hiç yok. O bakımdan, her kim olursa olsun mücadelemizi en üst safhada verip insanlarımızın sıcak yuvalarına kavuşmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“HEPİNİZE KAHVE İÇMEYE GELECEĞİM”

Süreçte emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşları teşekkür eden İmamoğlu, konuşma yaptığı platforma, KİPTAŞ’la ilk sözleşmeyi imzalayan hak sahibi Hatice Döğer’i davet etti. “Bugün bizim bayramımızdır” diyen Döğer, duygularını, “Çok büyük zorluklarla karşılaşmadan bu güzel evleri bize yapıyorsunuz. Sizin emeğiniz çok. KİPTAŞ’ın emeği çok. KİPTAŞ, bize fazlasıyla ilgi gösterdi. Yapılması gereken ne varsa, yaptı. Onlardan Allah razı olsun. Başkanım, sizden de Allah razı olsun. Şu anki heyecanımı, mutluluğumu anlatacak şey bulamıyorum. Hepiniz çok sağ olun” sözleriyle dile getirdi. İmamoğlu’nun Döğer’e yanıtı, “Kahve içmeye geleceğim size” oldu. Bunun üzerine diğer hak sahiplerinden, “Bize de gelin” sözleri yükselince, İmamoğlu, yanıtını, “Hepinize geleceğim” şeklinde değiştirdi.

Konuşmaların ardından; hak sahipleri Döğer, Raif Koyuncu ve Özcan Aydın’ın katılımıyla butonlara basıldı ve Kiraz Evler Sitesi’nin temeline ilk beton atılmış oldu.

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İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)