Bağcılar Kaymakamı’ndan Başkana Hayırlı Olsun Ziyareti

Bağcılar Belediyesi, 29 yıldır hizmet verdiği binayı 25 Ocak 2021 tarihinde boşaltıp yan taraftaki 23 bin metrekare alana inşa edilen yeni binaya taşındı. Selçuklu ile çağdaş mimari anlayışı harmanlanarak inşa edilen ve son teknolojiyle donatılan yeni hizmet binası büyük ilgi görüyor. Her kesimden ilçe sakini Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’ya hayırlı olsun ziyaretlerinde bulunuyor. Çağırıcı’nın dünkü misafiri ise Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan oldu.

Vatandaşlarımızın memnuniyeti önceliğimizdir

Eldivan, saat 11.00’de Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasına geldi. Başkan Çağırıcı’nın makamında ağırladığı Eldivan, yeni hizmet binasını çok beğendiğini söyledi. Eldivan, “İlçemiz 6 ay önce çok güzel bir Hükümet Konağına kavuştu. Şimdide muhteşem bir belediye binasına. Rabbim hizmet binasında güzel işler yapmayı nasip etsin” dedi. Bağcılar’ın böylesine güzel bir binayı hak ettiğini söyleyen Çağırıcı ise “29 yıl sonra yeni hizmet binamıza kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah burası, Bağcılarlı hemşehrilerimizin hizmeti kaliteli ve kolayca aldığı bir adres olacak. Vatandaşlarımızın bizlerden ve hizmetlerimizden memnuniyeti önceliğimizdir” şeklinde konuştu.

Görüşmenin ardından Eldivan, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte yeni hizmet binasının birimlerini gezdi.