Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan’a Veda Yemeği

Bağcılar’da 5 yıldır kaymakamlık görevini yürüten Mustafa Eldivan,ResmiGazete’deyayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine atandı. Yeni görev yerine gidecek olan Eldivan için Bağcılar Belediyesi tarafından veda yemeği düzenlendi.

Bağcılar’da çalışmak herkese nasip olmaz

Bağcılar Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Halk Sarayı’nda gerçekleşen programda davetlilere hitap eden Eldivan, “Bağcılar, İstanbul’un en yoğun yerlerinden birisi. O yüzden çok yoğun yaşadık. Bu süreçte 2 yıllık pandemiden dolayı bütün dünya gibi biz de mücadele ettik. Allah rızası için çalışan bir insanım. Devletin sıcak yüzünü hissettiren idarecilerden olmaya gayret ettim. Burada kaymakamlıkla belediyenin hiçbir ayrımını görmedik. Allah razı olsun. Birlikte güzel işler yaptık. İşimizi yaparken de Bağcılarlıhemşehrilerimizden de destek gördük. Kendimi şanslı hissediyorum. Bağcılar’da çalışmak herkese nasip olmaz” dedi.

Dostluğunu yakından hissettim

Kaymakam Eldivan’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir de “4.5 aydır burada görev yapıyorum; ancak ilçemize siyasi olarak 16 yıldır görev yapan bir arkadaşınızım. Bu süreçte çok kıymetli görev yapan isimler oldu. Kaymakamımız da bu isimler içerisinde birlikte çalışmaktan gurur ve onur duyduğumuz bir yoldaşımız oldu. 4.5 aylık bir zaman diliminde biz kendisiyle sanki 10 yıl görev yapmışız gibi bir hissiyata kapıldık. Kendisinin ağabeyliğini, dostluğunu yakından hissettim. Rabbim yollarını açık etsin,gitmiş olduğu ilçede de başarılarını daim eylesin” diye konuştu.

Duygusal bir havada geçen programa; AK Parti eski milletvekili ve Bağcılar kurucu belediye başkanı Feyzullah Kıyıklık, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, İlçe Müftüsü İbrahim Yavuz, ilçedeki kamu kurumu temsilcileri ve kaymakamlık çalışanları da katıldı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA