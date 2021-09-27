Bağcılar Kariyer Merkezi’nden kadın istihdamına destek  

Bugüne kadar 1600 kişinin iş sahibi olmasına imkan tanıyan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi’nin istihdam faaliyetleri devam ediyor. Son olarak kadınlara yönelik bir işveren-iş arayan buluşmasına imza atıldı. Bu kapsamda toplu yemek üretimi ve dağıtımı hizmeti veren TEMAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde harekete geçti. Daha önce kayıtları bulunan 18-45 yaş arasındaki kayıtlı kişilere davette bulunuldu.

İşsizlerin evine ekmek götürmesine vesile oluyor

İşveren şirketin yöneticileriyle iş ihtiyacı olan kadınlar, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda bir araya geldi. Yüz yüze yapılan görüşmeler neticesinde aranan profile uyan 10 kişi TEMAŞ Catering firmasında yemek dağıtım, temizlik ve mutfak personeli olarak iş başı yapacak.

İstihdama yönelik atılan her adımın mutluluk verici olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kariyer Merkezi’nin özel işletmelerle irtibatını sürdürerek işsiz insanların evlerine ekmek götürmelerine vesile olmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)