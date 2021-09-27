banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1394.85
ALTIN
497.43
DOLAR
8.8445
STERLİN
12.1259
EURO
10.3545
Dolmuş, Minibüs Dönüşümü Başladı:  Bin Yeni Taksi Geliyor
Dolmuş, Minibüs Dönüşümü Başladı:  Bin...
Yeniden Refah Partisi Artık Salonlara Sığmıyor, 2.Olağan Kongresini Meydan'da Yaptı
Son Dakika
Yeniden Refah Partisi Artık Salonlara...
Efsane Başkan Lokman Ayva Yeniden Beyazay’ın Başında
Son Dakika
Efsane Başkan Lokman Ayva Yeniden...
Kürtçe Müziğin Aranılan Sesi Emrah Günay'dan Yeni Bir Klip Daha
Son Dakika
Kürtçe Müziğin Aranılan Sesi Emrah...

Bağcılar Kariyer Merkezi’nden kadın istihdamına destek  

Bağcılar Belediyesi, İstanbul’da hizmet veren TEMAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş firmasına eleman alımına aracılık etti. Kariyer Merkezi’nin düzenlediği organizasyonda iş görüşmesi yapılan ve aranan özelliklere uyan kadınlardan 10’u yemek dağıtım, temizlik ve mutfak personeli olarak çalışmaya başlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Eylül 2021 Pazartesi 12:00
Bağcılar Kariyer Merkezi’nden kadın istihdamına destek  
banner171

Bugüne kadar 1600 kişinin iş sahibi olmasına imkan tanıyan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi’nin istihdam faaliyetleri devam ediyor. Son olarak kadınlara yönelik bir işveren-iş arayan buluşmasına imza atıldı. Bu kapsamda toplu yemek üretimi ve dağıtımı hizmeti veren TEMAŞ Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde harekete geçti. Daha önce kayıtları bulunan 18-45 yaş arasındaki kayıtlı kişilere davette bulunuldu.

İşsizlerin evine ekmek götürmesine vesile oluyor

İşveren şirketin yöneticileriyle iş ihtiyacı olan kadınlar, Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda bir araya geldi. Yüz yüze yapılan görüşmeler neticesinde aranan profile uyan 10 kişi TEMAŞ Catering firmasında yemek dağıtım, temizlik ve mutfak personeli olarak iş başı yapacak.

İstihdama yönelik atılan her adımın mutluluk verici olduğunu ifade eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Kariyer Merkezi’nin özel işletmelerle irtibatını sürdürerek işsiz insanların evlerine ekmek götürmelerine vesile olmaya devam edeceğini söyledi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılar’da rap gecesi
Bağcılar’da rap gecesi
Bağcılar’da Kazak Rüzgarı Esti
Bağcılar’da Kazak Rüzgarı Esti
Lokman Çağırıcı Esnafı Ziyaret Etti, Pahalılığın Nedenini Sordu
Lokman Çağırıcı Esnafı Ziyaret Etti, Pahalılığın Nedenini Sordu
Bağcılar’da Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı açıldı
Bağcılar’da Mustafa Öztürk Türk Kazak Kardeşlik Parkı açıldı
Bağcılar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı
Bağcılar Belediyesi’nden üniversite öğrencilerine eğitim yardımı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169