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Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı

İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında Bağcılar Belediyesi’nin de katılımıyla düzenlenen Temel Emisyon Envanteri Metodolojisi Çalıştayı’nda uzmanlar, iklim değişikliğini azaltma, sürdürülebilir kalkınma ve iklime dirençli şehirler oluşturma konusunda çözüm yolları aradı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2021 Perşembe 15:03
Bağcılar, İklim Değişikliği Çalıştayı’na ev sahipliği yaptı
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Çalıştayda, 2050 yılı için sıfır emisyon hedefine yönelik başlangıç çalışmaları konuşularak yol haritası belirlendi.

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi (EU4 EnergyTransitionConvenant of Mayors in the Western BalkansandTurkey) kapsamında Bağcılar’da önemli bir etkinlik düzenlendi. Holiday In Otel’de gerçekleşen Temel Emisyon Envanteri Metodolojisi Çalıştayı’na Avrupa Birliği, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortak finanse edilen dev proje için pilot belediye seçilen Bağcılar Belediyesi’nden uzmanlar da katıldı.

Yerli ve yabancı uzman isimler sunumlar yaptı

Proje kapsamında gerçekleştirilecek 6 çalıştay dizisinin ilk programında;EU4 Enerji Dönüşümü Projesi Türkiye Takım LideriDaivaMatonienė ile birlikte enerji ve iklim politikalarıuzmanı, Sera gazı uzmanı, Enerji verimliliği uluslararası uzmanı, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Uzmanı, Uluslararası Sera Gazı emisyon uzmanı ve Enerji Verimliliği Uzmanı olan yerli ve yabancı isimler sunumlar yaptı. Ayrıca gözlemci belediyelerin konuyla ilgili verileri üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Gün boyu süren çalıştayda; iklim değişikliğini azaltma ve sürdürülebilir kalkınma konularında küresel ölçekte çözüm yolları arandı.2050 yılı için sıfır emisyon hedefine yönelik başlangıç çalışmaları konuşularak yol haritası belirlendi.

Global düzeyde iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz etkilere karşı sıcaklık artışının 2050 yılında en fazla 1,5 derece ile sınırlandırılması hedefleniyor.Bunun için sera gazı emisyonunun 2030'a kadar yüzde 40 azaltılması ve 2050'de de "net sıfır" hedefine ulaşılması gerekiyor. Bu kapsamda 100'ü aşkın ülke "karbon nötr" olmak veya "net sıfır" emsiyon hedefini benimsediklerini açıkladı.

Bağcılar Belediyesi de daha önce imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi gereği ilçedeki karbondioksit salınımını 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı vadetmişti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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