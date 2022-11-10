Bağcılar'da Yaşayan Selanikliler, Atatürk’ü Dede Pilavı’yla andı

Türkiye - Yunanistan nüfus mübadelesiyle ülkemize göçen Selanik göçmenleri tarafından Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde 1923 yılından beri sürdürülen Geleneksel Dede Pilav Günü, 99 yaşına girdi. Her yıl Kasım ayının ikinci Perşembe günü yapılan ve Bağcılar Belediyesi'nin de destek verdiği etkinlik bu sene 10 Kasım'a denk geldi. Selanikliler de bu vesileyle Dede Pilavı Günü'nde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de andı.

Güzelliğini koruyan bir mahallemiz

Mahmutbey Mahallesi’nin yüz yılı aşkın bir tarihe sahip olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, " Selanik'ten mübadiliyle gelen vatandaşlarımızın yerleşim kurduğu burada o kültürü devam ettirdiği güzelliği koruyan bir mahallemiz. Bugün 99.'sunu geleneksel olarak andığımız bir dede pilavı etkinliğimiz var. Bu yıl da tarih olarak 10 Kasım'a denk geldi. Aynı zamanda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ünde ölüm yıl dönümü olmasıyla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

Program yoğun ilgi gördü

Yoğun ilgi gören etkinlikte; kesilen 160 küçükbaş hayvanın etinden pişirilen kavurma ve 1.5 ton pirinçten yapılan pilav davetlilere ikram edildi. Programa Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar da katıldı.

Bir askerin vasiyetini yerine getiriliyor

Dede Pilavı’nın çıkış hikayesi ise halk arasında şöyle anlatılıyor: Yusuf adında yaralı bir askerin daha fazla yaşayamayacağını hissetmesi üzerine kendisini bulanlara öldüğü günün her sene-i devriyesinde etli pilav yapılarak halka dağıtılmasını vasiyet etmesiyle başladığıdır.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansj (İTHA)