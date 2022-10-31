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Bağcılar, Cumhuriyet Bayramı’nda tek yürek oldu

Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yılı Bağcılar’da gün süren etkinliklerle coşkuyla kutlandı.Bağcılar Kaymakamlığı’nda sabah erken saatlerde başlayan kutlamalar, Mahmutbey Stadyumu’ndaki program ve akşam farklı noktalardakifener alayıyla devam etti. Her yaş ve kesimden ilçe sakini, Cumhuriyetin yıldönümüne kavuşmanın gurur ve heyecanını doyasıya yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
31 Ekim 2022 Pazartesi 10:27
Bağcılar, Cumhuriyet Bayramı’nda tek yürek oldu
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 99’uncu yıldönümü Bağcılar’da farklı aktivitelerle kutlandı. Bu kapsamda ilk olarak Bağcılar Kaymakamlığı’nda tören düzenlendi. Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun ev sahipliğinde kaymakamlık makamında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonu düzenlendi. Uçgun, ilçe protokolü, ilçe parti başkanları, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin tebriklerini kabul etti.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Mahmutbey Stadyumu’ndaki kutlamalarda ise öğrenciler, saha içinde yerini alırken vatandaşlar da tribünleri doldurdu. Açılışta İlçe Kaymakamı Abdullah Uçgun, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve Garnizon Komutanlığı adına katılan Piyade Albay İlhami Kaya öğrencileri selamladı.

Cumhur ile Cumhuriyetin muhabbetle kucaklaştığı gün

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından konuşma yapan Uçgun, bütün vatandaşların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Uçgun, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, bizleri esir etmeye çalışan emperyalist şer güçlere karşı bütün dünyanın gözü önünde meydan okuduğumuz günün adıdır. Devlet ile milletin, cumhur ile cumhuriyetin muhabbetle kucaklaştığı gündür. Cumhuriyetimizin büyümesi, kalkınması ve korunması adına aşkla, şevkle ve heyecanla çalışan; gecesini gündüz, çırasını yıldız yapmak suretiyle mücadele veren herkesi şükranla anıyorum” diye konuştu.

Stadyumdaki gösteriler ilgiyle izlendi

Programda; öğrenciler tarafından hazırlanan şiir, şarkı, folklor ve tekwando gösterileri ilgiyle izlendi. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle okullar arasında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim etti. Stadyumdaki kutlama, bando ekibi eşliğinde öğrencilerin resmi geçidiyle sona erdi.

Bando takımı eşliğinde yürüdüler

Akşam saatlerinde ise iki ayrı noktada fener alayı yürüyüşü düzenlendi. Hürriyet Mahallesi’nde toplanan vatandaşlar, dev bir Türk bayrağı açtı. Bağcılar Anadolu Lisesi bando takımı eşliğinde Menderes Caddesi boyunca topluca yürüdü. Çevre binalarda oturanlar da alkışlarla yürüyüşe destek verdi.

Mahmutbey Mahallesi’nde renkli görüntüler yaşandı

Mahmutbey Mahallesi’ndeki Cumhuriyet Yürüyüşü renkli görüntüler sahne oldu. Her kesimden ve her yaş grubundan mahalle sakini, ellerinde meşalelerle yürüdü. Marşlar söyleyen vatandaşlar daha sonra müzik eşliğinde dans ederek, halay çekerek eğlenceli dakikalar geçirdi.

Cumhuriyet sevgisini en üst düzeyde yaşadık

Hemşehrilerini yalnız bırakmayan Başkan Özdemir, “Bu yıl Bağcılar’ımızın her tarafında Cumhuriyet Bayramımızı coşkuyla kutluyoruz. Vatan, millet ve cumhuriyet sevgisini en üst düzeyde yaşadık. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyeti bize kazandıran şehitlerimizi ve gazilerimiziminnetle anıyorum” dedi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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