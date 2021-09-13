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Bağcılar Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi onaylandı

Kentsel dönüşümde büyük hamle Bağcılar Belediyesi’nin, kentsel dönüşüm uygulamalarındaki sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ve bütüncül şekilde yönetilmesi amacıyla hazırladığı ‘Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
13 Eylül 2021 Pazartesi 10:34
Bağcılar Belediyesi’nin Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi onaylandı
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Kentsel dönüşümün öncülerinden Bağcılar Belediyesi’ tarafından kentsel dönüşüm uygulamalarındaki sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ve bütüncül şekilde yönetilmesi amacıyla hazırlanan ‘Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2023 vizyonu kapsamında kentsel dönüşüm uygulamalarında karşılaşılan sorunların çözümü, dönüşüm sürecinin iyileştirilmesi ve kentsel dönüşümün bütüncül şekilde yönetilmesi amacıyla yeni bir yaklaşım belirledi.  Buna göre; kentsel dönüşüm hedeflerine ulaşılması amacıyla Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’nin il ve ilçe bazında hazırlanması gerektiği belirtildi.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 39 İlçe yerel belediyesi tarafından bu sürecin aksatılmadan yürütülmesi, Strateji Belgesi’nin hazırlanması ve afet riski yüksek alanların tespitinin tamamlanarak iletilmesi istendi. 

“İLKLERİN BELEDİYESİ”

Bu alandaki çalışmayı ilk başlatan belediyeler arasında yer alan Bağcılar Belediyesi, “Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesinin Hazırlanmasına Yönelik İlke ve Esaslar” kapsamında yetki sınırları içerisinde “İstanbul İli Bağcılar İlçesi Bütününde Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi’ni hazırladı.  Hazırlanan raporda ilçedeki 22 mahallenin her birinde bir ya da birkaç alanla ilgili çalışma yer aldı. Çalışma sonunda tamamlanan Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 17 Haziran 2021 tarih ve 2753247 sayılı yazıyla onaylandı.   

Konuyla ilgili bilgi veren Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı “riskli alan” olarak belirlenecek bölgelerin Strateji Belgesinde ifade edilen hudutlarla sınırlandırıldığını belirtti. Çağırıcı, yine riskli alan ilan edilecek alanların iş ve işlemleri açısından hangi sıraya göre yapılacağı konusunda bilginin yer aldığını kaydetti. Çağırıcı, “belge, bundan böyle Bakanlık ile aramızdaki koordinasyonu kolaylaştıracak ve iş yükünü hafifletecektir” dedi.

“OLMAZSA OLMAZIMIZ YERİNDE DÖNÜŞÜM”

“Kentsel Dönüşümde olmazsa olmazımız; yerinde dönüşümdür” diyen Başkan Çağırıcı,  “İstiyoruz ki; Bağcılar’ın cefasını çeken, sefasını da sürsün…  Yenilenmiş evlerine kavuşan hemşehrilerimizin huzuru bizlerinde mutluluğu olduğu gibi tüm yorgunluğumuzu alıp götürüyor. Yeter ki gönüller yorulmasın” dedi.

“Kentsel dönüşümü başlatan ilk yerel belediyeyiz…”

5 Ekim 2012’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde başlatılan Kentsel Dönüşüm hamlesi kapsamında; yasanın çıkmasıyla 10 bölgeyi riskli alan ilan ettiklerini hatırlatan Çağırıcı, “Riskli bölgelerde kentsel dönüşüm ile depreme dayanıklı, sosyal donatıları, yeşil alanı ve otoparkları ile yaşanılır konutlar inşa ediyoruz” diye konuştu. İlçede toplam 3 bin 277 adet riskli yapıdan 3 bin 72’sinin yıkımını gerçekleştirdiklerini de kaydeden Çağırıcı, şu ana kadar; 16 bin 259 bağımsız birimin dönüştürülmesini tamamladıklarını sözlerine ekledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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