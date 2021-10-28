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Bağcılar Belediyesi’nin güvenli internet projesi 3B, ödül kazandı

Bağcılar Belediyesi’ne ait “Bağcılar’da Güvenli İnternet Bağlantısı-3B” projesi, IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri’nde Future Of Connectedness (Geleceğin En İyi Bağlantası) kategorisinde ödüle layık görüldü.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Ekim 2021 Perşembe 12:20
Bağcılar Belediyesi’nin güvenli internet projesi 3B, ödül kazandı
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Türkiye'de çığır açan dijital teknolojilerin uygulanmasını başarıyla planlayan ve yürüten kuruluşların ödüllendirildiği organizasyon olan IDC Türkiye Dijital Dönüşüm Ödülleri sahiplerini buldu. En iyilerin yarıştığı etkinlikte 75 kurumdan 190 proje sahneye çıktı. Bağcılar Belediyesi, “Bağcılar’da Güvenli İnternet Bağlantısı -3B”, Future Of Connectedness (Geleceğin En İyi Bağlantısı) kategorisinde ikincilik ödülüne layık görüldü.

İnsanların bilgi ve teknolojiye ulaşma oranlarının ve kullanma kapasitesinin artırılmasına ve bölgenin akıllı şehirler konseptine uygun olarak kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla 3B’yi hayata geçirdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar halkının ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için projelerihayata geçiriyoruz.Güvenli İnternet Projesi sayesinde ilçemizdeki 22 mahallemizde merkezi noktalara, parklara, caddelere, bilgi evlerine ve kamu kurumları gibi vatandaşın yoğun olduğu noktalara kablosuz ve kablolu internet, indoorkiosk (iç mekan) ve outdoorkiosk (dış mekan) ile ücretsiz internet hizmeti veriyoruz” dedi.

86 adet internet dağıtım cihazı var

Ödül kazanan 3B Güvenli İnternet projesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle 2013 yılında başlatılmıştı. İlçe sınırları içerisinde 52 farklı lokasyonda 86 adet internet erişim cihazı bulunuyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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