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Bağcılar Belediyesi’nin Desteğiyle El Halil Belediyesi Mobil Uygulaması Hayata Geçti

Bağcılar Belediyesi’nin bilgi teknolojileri konusunda siber güvenlik eğitimi, teknik ve mali destek verdiği El Halil Belediyesi’nin mobil uygulaması hayata geçti. Filistinli yetkililer, katkılarından dolayı başta Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir olmak üzere ekibine teşekkürlerini iletti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
02 Ocak 2023 Pazartesi 09:49
Bağcılar Belediyesi’nin Desteğiyle El Halil Belediyesi Mobil Uygulaması Hayata Geçti
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Filistin’in El-Halil Belediyesi’nin mobil uygulamaya geçmesi dolayısıyla bir lansman düzenlendi. El Halil şehrinde düzenlenen programa Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcıları Ertuğrul Selçuk Güldüler, Mehmet Şirin, Strateji Geliştirme Müdürü Serbay Öztürk ve Dış İlişkiler Başkan Danışmanı Mustafa Araç katıldı. Yeni uygulamanın hayırlı olması temennilerinde bulunan El Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine, “Filistin halkına olan desteklerinizden dolayı Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’e belediye meclis üyelerine ve Bağcılar halkına en derin teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunmak isterim. Katkı sağlamış olduğunuz mobil uygulama sisteminin başlatılmasının mutluluğunu yaşıyoruz” dedi. Protokol konuşmalarının ardından El Halil Belediyesi mobil uygulamasının tanıtımı yapıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Bilgi Teknolojileri konusunda eğitim verildi

Mobil uygulama için Bağcılar Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından El Halil Belediyesi’ne “Bilgi Teknolojileri” adı altında uzman isimlerce “Uygulama kaynak kodları”, “Danışmanlık desteği”, “Siber güvenlik”, “EYBS Eğitim ve Analiz çalışmaları” ve “Ağ bilişimi” konularında eğitim verilmişti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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