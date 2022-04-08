banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 15
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.394,73
ALTIN
921,79
DOLAR
14,76
STERLİN
19,23
EURO
16,07
Kri̇pto Para Atm’leri̇ Gi̇derek Artıyor: Zi̇rvede ABD Var
Kri̇pto Para Atm’leri̇ Gi̇derek Artıyor:...
İmamoğlu’ndan Gençlere ‘katılımcılık’ Çağrısı: Artık Sorumluluk Alma Ve Konuşma Vakti̇
İmamoğlu’ndan Gençlere ‘katılımcılık’ Çağrısı: Artık...
HOŞGELDİN YA ŞEHRİ; RAMAZAN
HOŞGELDİN YA ŞEHRİ; RAMAZAN
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli Yayınlandı
Son Dakika
“Adam” İşte Ekrem İmamoğlu Belgeseli...

Bağcılar Belediyesi’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

Bağcılar Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumunda 2021 Yılı Belediye Faaliyet Raporu kabul edildi. Pandeminin etkilerine rağmen yüzde 92 düzeyinde gerçekleşme ile iyi bir performans elde ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yerel yönetimde 30 yıllık köklü geçmişin birikimini proaktif, girişimci ve yenilikçi hizmet yaklaşımıyla sunmaya devam edeceklerini belirtti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Nisan 2022 Cuma 16:28
Bağcılar Belediyesi’nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi
banner171

7 Nisan Perşembe günü toplanan Bağcılar Belediye Meclisi’nin Nisan ayı 2. oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Sibel Betül Birer’in sunumuyla gerçekleşti. Toplantıda diğer gündem maddeleri ile birlikte Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 2021 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin teklifi de görüşüldü. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, koronavirüs etkisinin devam ettiği geçtiğimiz yıl yapılan yatırım ve projeleri anlattı.

“Yaşlı, genç, çocuk ayrımı olmaksızın bir arada İlçemizde sürdürdüğümüz yaşam, bizleri mutlu etmekte, bu kenetlenme geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır” diyen Çağırıcı, ilçedeki eğitim, sosyal, kültürel hizmetler ile çevrenin korunması çalışmalarının yanında ülkemizi yasa boğan yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelere yardım eli uzattıklarını belirtti. İstanbul’da yaşanan şiddetli kış günlerini hatırlatan Çağırıcı, kar küreme ve tuzlama başta olmak üzere ekiplerin 24 saat esasıyla çalışmaları aralıksız yürüttüğünü de dile getirdi. Çağırıcı, bir önceki yılın faaliyet raporu görüşmelerinde sözünü verdikleri E-Spor merkezi, Yaşlı Bakım Evi ve 5 katlı modern kütüphanenin temelini attıklarını, inşaatlarının da hızlı şekilde devam ettiğini vurguladı.

İyi bir performans elde ettik

Diğer yerel yönetimlere de öncülük ettikleri projeleri hayata geçirmek için güçlü bir iradeye sahip olduklarını ifade eden Çağırıcı şunları söyledi: “Pandeminin etkilerine rağmen yeni normallere hızlı bir şekilde uyum sağlayarak yaklaşık yüzde 92 düzeyinde gerçekleşme ile iyi bir performans elde ettik. Yerel yönetimdeki 30 yıllık köklü geçmişimizin birikimini proaktif, girişimci ve yenilikçi hizmet yaklaşımlarımızla sunmaya gayret ediyoruz. 2022 yılının savaşların değil barışın tüm dünyada egemen olduğu; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum.”

Toplantı sonunda yapılan oylama sonucu 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)


Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü sanatçı ud çalarak sahura kaldırdı 
Ünlü sanatçı ud çalarak sahura kaldırdı 
Saliha Erdim: Hangi meslekten olursanız olun önce anne olun
Saliha Erdim: Hangi meslekten olursanız olun önce anne olun
Nurullah Genç’ten yedi tuğla tavsiyesi
Nurullah Genç’ten yedi tuğla tavsiyesi
Başkan Çağırıcı öğrencilerle iftar yaptı
Başkan Çağırıcı öğrencilerle iftar yaptı
Engelliler polis oldu
Engelliler polis oldu

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169