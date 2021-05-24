Bağcılar Belediyesi’nden ücretsiz BESYO ve POMEM hazırlık kursu

Projelerinde önceliği gençlere veren Bağcılar Belediyesi, lise mezunları için çok önemli bir eğitim hizmetini de hayata geçiriyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına girecek gençler için hazırlık kursu verecek.

Lise mezunu öğrencilerin katılabileceği BESYO ve POMEM hazırlık kursu, Bağcılar Olimpik Spor Salonu, Göztepe Spor Kompleksi ve Mahmutbey Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Uzman eğitmenlerin gireceği derslerde, yetenek sınavlarında kullanılan parkurların birebir modelleriyle eğitim verilecek. Ücretsiz olarak sunulacak hizmetten 400 kişinin yararlanacağı belirtildi.

Hayallerindeki mesleğe kavuşmalarına destek oluyoruz

Gençlerin hayalindeki mesleğe kavuşmaları için onlara destek olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrencilerimiz yaz mevsimini sınava hazırlanarak geçirecek. Kendilerine en kaliteli eğitimi vereceğiz. Derslere katılım gösterip azimle çalışanların sınavlarda başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Haziran ayı sonuna kadar devam eden kurs başvuruları, www.bagcilar.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak.