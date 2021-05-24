banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1452
ALTIN
506.893
DOLAR
8.3833
STERLİN
11.8684
EURO
10.2390
HDP'den Yaşanan Problemlere Dair Açıklama " Talan düzenine hep beraber son verelim"...
Son Dakika
HDP'den Yaşanan Problemlere Dair Açıklama...
DEVA'LI Yeneroğlu Peynir İthaline dikkat Çekti
DEVA'LI Yeneroğlu Peynir İthaline dikkat...
Ortaköy - Üsküdar Hattı Kadıköy' e Uzatıldı
Ortaköy - Üsküdar Hattı Kadıköy'...
Koronavirüs Sonrası Bu Belirtilere Dikkat !
Son Dakika
Koronavirüs Sonrası Bu Belirtilere Dikkat...

Bağcılar Belediyesi’nden ücretsiz BESYO ve POMEM hazırlık kursu

Bağcılar Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda (BESYO) okumak isteyen gençler için ücretsiz hazırlık kursu açtı. Lise mezunu gençler, yaz mevsiminde alacakları derslerle hayallerindeki mesleğe kavuşmak için mücadele edecekler.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Mayıs 2021 Pazartesi 10:27
Bağcılar Belediyesi’nden ücretsiz BESYO ve POMEM hazırlık kursu
banner171

Projelerinde önceliği gençlere veren Bağcılar Belediyesi, lise mezunları için çok önemli bir eğitim hizmetini de hayata geçiriyor. Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) sınavlarına girecek gençler için hazırlık kursu verecek.

Lise mezunu öğrencilerin katılabileceği BESYO ve POMEM hazırlık kursu, Bağcılar Olimpik Spor Salonu, Göztepe Spor Kompleksi ve Mahmutbey Stadyumu’nda gerçekleştirilecek. Uzman eğitmenlerin gireceği derslerde, yetenek sınavlarında kullanılan parkurların birebir modelleriyle eğitim verilecek. Ücretsiz olarak sunulacak hizmetten 400 kişinin yararlanacağı belirtildi.

Hayallerindeki mesleğe kavuşmalarına destek oluyoruz

Gençlerin hayalindeki mesleğe kavuşmaları için onlara destek olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Öğrencilerimiz yaz mevsimini sınava hazırlanarak geçirecek. Kendilerine en kaliteli eğitimi vereceğiz. Derslere katılım gösterip azimle çalışanların sınavlarda başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

Haziran ayı sonuna kadar devam eden kurs başvuruları, www.bagcilar.bel.tr adresi üzerinden online olarak yapılacak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Engelliler Bağcılar’da tropikal meyve yetiştiriyor
Engelliler Bağcılar’da tropikal meyve yetiştiriyor
Bağcılar’da tam kapanma döneminde 153 bin denetim
Bağcılar’da tam kapanma döneminde 153 bin denetim
8 Aylık Alperen’in Annesinden Ücretsiz Ulaşım Teşekkürü
8 Aylık Alperen’in Annesinden Ücretsiz Ulaşım Teşekkürü
Aşevi Önünde Covid-19 Denetimi
Aşevi Önünde Covid-19 Denetimi
Rap Müziğin Kalbi Bağcılar’da Atacak
Rap Müziğin Kalbi Bağcılar’da Atacak

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169