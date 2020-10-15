Bağcılar Belediyesi’nden Kızılay’a Destek

Kızılay potansiyel kan bağışçılarına daha kolay ulaşabilmek amacıyla kan toplama faaliyetlerini bağışçılarının bizzat bulundukları mekanlara giderek gerçekleştiriyor. Kızılay’ın bugünkü durağı ise Güneşli Mahallesi’ndeki Bağcılar Belediyesi hizmet binası oldu.

Belediye bahçesine park eden tırda sabah saatlerinden itibaren kan alımı başladı. Belediye çalışanları kampanyaya büyük bir katılımla destek verdi. Bağışçılar maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak kan verdi.

Umut bekleyenlere umut olmaya devam

Kan bağışının önemini vurgulayan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bağcılar ailesi olarak umut bekleyenlere umut olmaya devam ediyoruz. Bu zor süreçte de Kızılay’ımızı yalnız bırakmayarak kan bağışında bulunuyoruz. İlçe sakini hemşehrilerimizi de 3 gün sürecek kampanyada kan vermeye davet ediyorum” dedi.

Kızılay yetkilileri, kan bağışı kampanyasının cuma, cumartesi ve pazar günü Bağcılar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı, Çarşı Caddesi ve Güneşli Meydan’da devam edeceğini belirterek 1500 ünite kan bağışı hedeflediklerini söyledi.