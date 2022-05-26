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Bağcılar Belediyesi’nden istihdam atağı

Bağcılar Belediyesi, ilaç sektörünün önde gelen isimlerinden olan Abdi İbrahim firmasına üretim personeli alımına aracılık etti. 130 kişinin katıldığı görüşmelerde aranan özellikleri taşıyanlar, ilaç firmasının Esenyurt’taki üretim kompleksinde çalışmaya başlayacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2022 Perşembe 09:08
Bağcılar Belediyesi’nden istihdam atağı
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İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

İşveren ile iş arayanları buluşturarak bugüne kadar 1600 kişinin iş sahibi olmasını sağlayan Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, istihdam faaliyetlerini sürdürüyor. Son olarak uluslararası hizmet veren Türk ilaç firması Abdi İbrahim için bir organizasyon düzenlendi. Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin talebi üzerine Bağcılar Belediyesi Kariyer Merkezi, İŞKUR’la yapılan protokol çerçevesinde harekete geçti. Kayıtları bulunan 18-45 yaş arasındaki 5 bin 400 kişiye davetle bulunuldu.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞMELER YAPILDI

Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı’nda gerçekleştirilen toplantıda firmanın insan kaynakları yetkilileri ile iş arayan 130 kişi bir araya geldi. Önce form dolduran gençlerle daha sonra yüz yüze görüşmeler yapılarak detaylar konuşuldu. Mülakatın ardından belirlenen kıstasa uyanlar, firmanın Esenyurt’taki üretim kompleksinde üretim personeli olarak iş başı yapacak.

TALEPLERİ KARŞILAYACAĞIZ

İstihdama katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Kariyer Merkezimiz işsiz insanların evlerine ekmek götürmelerine imkan tanıyarak hayırlı bir olaya vesile oluyor. İnşallah yeni dönemde de özel şirketlerle irtibatı devam ettirerek farklı branşlarda hem şirketlerin hem de Bağcılarlılarımızın taleplerini karşılayacağız” dedi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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