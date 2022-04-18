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Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi

Bağcılar Belediye Meclisi, Lokman Çağırıcı’nın sağlık sorunları sebebiyle boşalan Bağcılar Belediye Başkanlığı için seçimini yaptı. İBB Meclisi’nde Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini yürüten Abdullah Özdemir, 37 oy alarak Bağcılar Belediyesi’nin yeni belediye başkanı oldu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Nisan 2022 Pazartesi 10:27
Bağcılar Belediyesi’nde görev değişimi
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- Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir oldu

Bağcılar Belediyesi Meclisi, belediye başkanı seçimi için Başkanvekili Sibel Betül Birer’in başkanlığında toplandı. Belediye Meclisi'nde yapılan gizli oylamada 43 oydan 37 oy alan AK Parti'nin adayı Abdullah Özdemir Belediye Başkanı oldu.

Hizmet etme heyecanı içindeyim

Teşekkür konuşması için alkışlar eşliğinde kürsüye çıkan yeni başkan Özdemir, şunları söyledi: “Yıllardır siyasetinde ve yerel yönetimlerinde gururla hizmet ettiğim Bağcılar’ımıza, bugünden itibaren farklı bir pozisyonda hizmete devam edecek olmanın heyecanı içindeyim. Heyecanım Belediye Başkanı olma heyecanı değildir. Heyecanım makam sahibi olma heyecanı hiç değildir. Tepeden tırnağa tüm samimiyetimle ifade etmeliyim ki, bu heyecan Bağcılar’lı kardeşlerimin emanetini almış olmanın verdiği sorumluluk ve emanete sahip çıkma heyecanıdır. Gençliğimizin ve enerjimizin her bir zerresini, bu ilçede yaşayan her bir kardeşimin huzur ve refahı için kullanacağımdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Belediye Başkanlığının, şehrin emini olduğu bilinciyle, gecemizi gündüzümüze katıp, ilçemizde yaşayan her bir kardeşimin derdiyle dertlenip, sevincine ortak olma arzusundayım.”

Bayrağı çok daha yukarı taşıyacağım

İlçemizin kuruluşundan itibaren Bağcılar’a çok kıymetli hizmetlerde bulunan, duayen başkanımız, Sayın Feyzullah Kıyıklık abimizi minnetle yâd ediyorum. Uzun yıllar Bağcılar’a hizmet eden, ilçemizin her köşesinde çok kıymetli eserler bırakan ve rahatsızlığı dolayısıyla görevden affını isteyen Lokman Çağırıcı başkanımıza da Bağcılar halkı adına teşekkür ediyorum. Kendisine Allah’tan sıhhat ve afiyet diliyorum. Bıraktığı hizmet bayrağını çok daha yukarılara taşıyacağımın bilinmesini istiyorum. Aldığım emanet kıymetlidir ve sorumluluğu çok yüksektir. Öncelikle bu sorumluluğu, kıymetli takdirleriyle şahsıma tevdi eden, Cumhurbaşkanımız ve Ak Parti Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı arz ediyorum. Şahsımı bu kutsal göreve layık görüp teklif eden, partimin ve teşkilatımın ilgili tüm kurumlarına teşekkür ediyorum. Belediye başkanlığı seçimi dolayısıyla bugün burada bulunan ve teveccühleriyle şahsıma destek veren siz kıymetli meclis üyesi ve yol arkadaşlarıma minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ve diyorum ki; Bağcılar halkıyla var olan gönül köprümüzü, çelikten halatlarla güçlendirerek, yollara düşeceğimiz bu yeni dönem ilçemize hayırlar getirsin. Milletimizin emaneti karşısında Rabbim beni ve siz kıymetli yol arkadaşlarımı mahcup etmesin.”

Her zaman yanında olacağım

Meclisteki oylamanın ardından Bağcılar Belediye Başkanlığı makamında görev teslim töreni yapıldı. Çocuklarının da kendisini yalnız bırakmadığı Lokman Çağırıcı, yaptığı konuşmada, “Bundan 23 yıl önce Bağcılar Belediyesi’nde başladığımız yolculuğumuz Salı günü itibariyle son buldu. Gönül isterdi ki sonuna kadar bu görevi tamamlayalım maalesef aileden gelen ırsi bir kalp rahatsızlığı sebebiyle böyle bir karar almak zorunda kaldım. Feyzullah Kıyıklık başkanımızdan aldığım bayrağı gönül belediyeciliği doğrultusunda güzel eserler yaptığımıza inanıyorum. Abdullah kardeşimiz de benim gibi gençlik kollarından gelen bir kardeşimiz. Daha sonra meclis üyesi olarak devam etti. İnşallah bundan sonraki süreci de Bağcılar’ı bilen birisi olarak bu çıtayı daha iyi noktaya taşıyacağına inanıyorum. Her zaman da yanında olacağımı ifade etmek istiyorum” dedi.

Bağcılarımıza hayırlı olsun

Emeklerinden dolayı Çağırıcı’ya teşekkür eden AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de “Abdullah kardeşimiz de bundan önceki abileri Feyzullah bey ve Lokman beyin izinden giderek en güzel hizmetleri yapacaktır. Tebrik ediyorum. Bağcılarımıza hayırlı olsun” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

Konuşmanın ardından Çağırıcı mührü Özdemir’e teslim etti. Oylama ve görev teslimi törenine AK Parti İstanbul Milletvekili ve Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, AK Parti İstanbul il Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı İsmet Öztürk, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Rabia İlhan, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, meclis üyeleri, birim müdürleri de katıldı.

Abdullah Özdemir Kimdir?

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde 1983’te doğan Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesi’nde İnşaat Mühendisliği bölümünü (Yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesinde de Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı. Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kollarında başlayan Özdemir, 2007 – 2013 tarihleri arasında Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevini yürüttü. Belediye Meclis Üyeliği Aday Adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

Bu süre içerisinde Amerika’da bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve Dünya Siyaseti üzerine eğitim aldı.

2014 ve 2019 Yerel Seçimlerinde Bağcılar Belediyesi Meclis Üyeliğine seçilen Özdemir, İBB Meclis Üyeliği ile Ulaşım ve Trafik Komisyon Başkanlığı görevini yürütüyordu.

Özdemir, evli ve 1 çocuk babasıdır, İngilizce bilmektedir.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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