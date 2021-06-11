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Bağcılar Belediyesi Yöneticilerine “2021 Farkındalık” Artırma Oturumu

Bağcılar Belediyesi yöneticilerinin katılımıyla EYS (Entegre Yönetim Sistemi) çalışmaları kapsamında “2021 yılı farkındalık artırma” oturumu düzenlendi. Programda hem mevcut durum değerlendirildi hem de geleceğe dönük yapılacak çalışmalar tartışıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
11 Haziran 2021 Cuma 10:01
Bağcılar Belediyesi Yöneticilerine “2021 Farkındalık” Artırma Oturumu
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Bağcılar Belediyesi’nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak amacıyla;  “Entegre Yönetim Sisteminde Bağcılar Modeli” kapsamında üst yöneticilerin katılımıyla “2021 yılı farkındalık artırma” oturumu gerçekleştirildi.

Yapılacak çalışmalar konusunda istişare sağlandı

Bağcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı ve Kalite Üst Yönetim Temsilcisi M. Akif Görentaş, EYS altında yapılan çalışmaların kapsamı, gerekliliği, hedefleri ve çalışmaların etkinliği hususunda yöneticilerin sergileyecekleri liderliğin, öncü belediye olma anlayışını daha ileriye taşıma noktasında önemini ifade etti.

Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürü Serbay Öztürk ise yönetim sistemlerine ve modellerine ilişkin küresel ve yerel farkındalık aktarımı ile başladığı sunumda EYS (Entegre Yönetim Sistemi)  kapsamında belediyede yapılan çalışmalar, mevcut durum ve 2023 yılı hedeflerine değindi. Sunum sonunda katılımcıların görüşleri alınarak 2023 hedeflerine ulaşmak için yapılacak çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

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