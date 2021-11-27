Bağcılar Belediyesi, Sürdürülebilirlik İş Ödülü’nü aldı

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen “Sustainable Business Awards 2021”
(Sürdürülebilir İş Ödülleri 2021) kapsamında Bağcılar Belediyesi’nin “Ambalaj Atığı Toplama ve
Ayrıştırma” projesi ödüle layık görüldü. Ödül için teşekkür eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağrıcı, “Yeni bir tesis daha ilave ederek bu çalışmalarımızı daha ileri bir noktaya taşıyabileceğiz”
dedi.
Sosyal, ekonomik ve çevresel konularda önemli etkiler yapan, ortak geleceğimize sahip çıkan iş
modellerini, projeleri vurgulayarak, iş dünyası için rol modelleri paylaşmak amacıyla Sürdürülebilirlik
Akademisi tarafından bu yıl sekizincisi düzenlenen Sustainable Business Awards 2021 (Sürdürülebilir
İş Ödülleri 2021) ödülleri sahiplerini buldu. 15 kategoride finale kalan projeler arasından Bağcılar
Belediyesi’nin “Ambalaj Atığı Toplama ve Ayrıştırma” projesi “Atık Yönetimi” kategorisinde ödül
kazandı. Daha iyi gelecek için birçok projenin ödüllendirildiği iş ödülleri bu yıl Kovid-19 şartları
nedeniyle ‘online’ gerçekleşti.
Güzel çalışmalar ortaya koyuyoruz
Ödül törenine zoom üzerinden canlı olarak bağlanan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı,
“Güzel bir konuda bizlere layık görülen bu ödül için de başta jüri olmak üzere herkese çok teşekkür
ediyorum. Özellikle sürdürülebilir çevre ve geri dönüşümle alakalı Bağcılar Belediyesi olarak
bakanlığımızla, kamu kurumlarıyla ve tüm sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte geri dönüşüm
tesislerimizle beraber güzel çalışmalar ortaya koyuyoruz. İnşallah bunu yeni bir tesisimizi ilave ederek
de daha ileri bir noktaya taşıyabileceğiz” dedi.
Atık Yönetimi konusunda Bağcılar Belediyesi bünyesi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, atık pillerin
geri dönüşümü, bitkisel atık yağların geri dönüşümü, giysi atıklarının geri dönüşümü ve ömrünü
tamamlamış lastiklerin geri dönüşümüne yönelik hizmet veriyor.
Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından düzenlenen “Sustainable Business Awards 2021”