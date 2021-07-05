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Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu

Şırnak’ta düzenlenen ve 60 ilden 1500 sporcunun katıldığı Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası’nda mücadele eden Bağcılar Belediyesi sporcuları Gülsüm Özen ile Emine Arslan şampiyon oldu. Altın madalya kazanan ikili, Ekim ayında İtalya’da düzenlenecek olan Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda ülkemizi temsil edecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:17
Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Şırnak Valiliği, Türkiye Kick Boks Federasyonu, Spor Toto ve Şırnak Belediyesi desteğiyle Türkiye Ferdi Büyükler ve Gençler Kick Boks Turnuvası Şırnak’ta düzenlendi. 60 ilden gelen 1500 sporcunun katıldığı turnuvada Bağcılar Belediyesi sporcusu Gülsüm Özen ile Emine Arslan da yer aldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki spor salonunda gerçekleşen turnuvada sporcular 2 ring ve 2 tatemi üzerinde yaptıkları mücadelelerle milli takıma seçilmek için ter döktü. Büyükler Full Contact kategorisinde ringe çıkan Özen ve Arslan rakiplerini mağlup ederek birinciliği elde ettiler.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecekler

Rakiplerini yenerek altın madalyayı kazanan milli sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza teşekkür ediyorum. Biz daima onların yanında olduk ve bundan sonra da desteğimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Dünya şampiyonasında ülkemizi temsil edecek olan iki sporcumuza başarılar diliyorum. dedi.

Özen ve Arslan bu başarılarından dolayı 14 Ekim 2021 tarihinde İtalya’da yapılacak olan Dünya Kick Boks Şampiyonası’nda Türki milli takım kadrosunda yer almaya hak kazandı.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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