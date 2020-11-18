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Bağcılar Belediyesi, “Siber Güvenlik Operasyon Merkezi” Projesine Altın Karınca Ödülü

Bu yıl 8’ncisi gerçekleştirilen ve Belediyeciliğin Oscar’ı olarak tabir edilen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nde Bağcılar Belediyesi, “Akıllı Şehir Uygulamaları” kategorisinde “Siber Güvenlik Operasyon Merkezi” projesiyle ödüle layık görüldü. Ödülü mesai arkadaşları ve Bağcılar halkı adına aldığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu ödül aynı zamanda emeğin ürüne dönüştüğünün de ifadesidir” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 13:55
Bağcılar Belediyesi, “Siber Güvenlik Operasyon Merkezi” Projesine Altın Karınca Ödülü
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Yetkin yerel yönetimler ve yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir kentler oluşturma çabalarına katkıda bulunmak üzere iyi uygulama örneklerinin tanıtılması ve yaygınlaştırılması amacıyla Marmara Belediyeler Birliği tarafından geleneksel hale gelen Altın Karınca Belediyecilik Ödülleri’nin bu yıl 8’incisi düzenlendi. Şişli’deki Hilton İstanbul Bomonti Hotel’de gerçekleştirilen ve yerel yönetimler arasında “Belediyecilik Oscar”ı denilen ödül törenine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkanı Tahir Büyükakın, birliğe üye belediye başkanları ve çok sayıda yerel yönetim temsilcisi katıldı.

Belediyeler karınca gibi çalışıyor

Açılış konuşmasında karıncaların çalışma sisteminden çağrışım yapan Büyükakın, “Biz de belediyeler olarak karıncalar gibi çalışıyoruz. Belediye başkanlarımız, ekiplerimiz gece, gündüz, hafta sonu  demeden fedakarca çalışıyorlar” dedi. Programda belediyelerin gönderdiği projeler arasından 10 ayrı kategoride seçilen 52 başarılı proje ödüllendirildi. “Akıllı Şehir Uygulamaları” kategorisinde Bağcılar Belediyesi, Siber Güvenlik Operasyon Merkezi” projesiyle ödüle layık görüldü. Ödülü Bağcılar Belediye Başkanı ve Marmara Belediyeler Birliği Başkan Yardımcısı Lokman Çağırıcı çalışma arkadaşlarıyla birlikte Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’den aldı.

Ödülü Bağcılar halkı adına alıyorum

Halkın belediyesi olma yolunda çalıştıklarını belirten Başkan Çağırıcı, “Bu ödül aynı zamanda emeğin ürüne dönüştüğünün de bir ifadesidir. Bağcılar Belediyesi olarak yapmış olduğumuz çalışmalar neticesinde bu ödülü aldık.  Ödülü tüm mesai arkadaşlarım ve Bağcılar halkı adına aldığımı ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

7 gün 24 saat siber saldırıları engelliyor

Ödüllü proje “Siber Güvenlik Operasyon Merkezi”, yaşanabilecek tehdit ve saldırıların engellenmesi ve vatandaşların aldığı e-belediyecilik hizmetinin kesintisiz şekilde yürütülmesini amaçlıyor. Ulusal güvenlik ve kamu güvenliğinde yeni teknolojileri benimseyen Bağcılar Belediyesi, hizmetlerin güvenli bir şekilde sağlanması için UITSEC işbirliğiyle BT altyapılarına içeriden ve dışarıdan 7 gün 24 saat gelebilecek siber saldırıları engelleyip verileri koruyan sağlayan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi’ni kurdu.

Son Güncelleme: 18.11.2020 14:23
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