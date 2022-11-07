banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 17
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.327,23
ALTIN
1.003,32
DOLAR
18,61
STERLİN
21,33
EURO
18,59
İmamoğlu: Artık Zeytinburnu Halkı Daha Çok Sahille Buluşacak
Son Dakika
İmamoğlu: Artık Zeytinburnu Halkı Daha...
N Kolay İstanbul Maratonuna 102 ülkeden 60 Bin Kişi Katıldı
N Kolay İstanbul Maratonuna 102...
Asırlık Lezzet Helvacı Ali Başakşehir’de
Son Dakika
Asırlık Lezzet Helvacı Ali Başakşehir’de
İmamaoğlu'ndan Vatandaşlara ‘Küçüksu Çamlıca Korusu’ Daveti
İmamaoğlu'ndan Vatandaşlara ‘Küçüksu Çamlıca Korusu’...

Bağcılar Belediyesi, kuruluşunun 30. Yıldönümünü kutluyor

Bağcılar Belediyesi 30’uncu kuruluş yıldönümünü iki gün süren bilimsel bir etkinlikle kutluyor. Bu amaçla düzenlenen 30. Yıl Sempozyumu’nda Bağcılar konusunda çalışması olan 68 akademisyen ve uzman katılacağı 15 oturumda 60 bildiri sunacak. Köyden kente geçişin en önemli örneğinin Bağcılar’da yaşandığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Kuruluşundan bu tarafa insan kaynağı, bilgi, birikim ve tecrübe konusunda belediyelere öncülük etmiş bir belediyeyiz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Kasım 2022 Pazartesi 12:02
Bağcılar Belediyesi, kuruluşunun 30. Yıldönümünü kutluyor
banner171

İlklerin belediyesi olma unvanını taşıyan Bağcılar Belediyesi hem ilçenin hem de kendisinin kuruluşunun 30’uncu yılı çerçevesinde bir kutlama programı hazırladı. Bu amaçla düzenlenen ve iki gün sürecek olan “Bağcılar’ın 30. Yılı” konulu sempozyum bugün başladı. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir’in ev sahipliğinde Başkanlık Konferans Salonu’nda gerçekleşen programa; Merkez Valisi İrfan Balkanlıoğlu, AK Parti eski milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, Bağcılar kurucu belediye başkanı Feyzullah Kıyıklık, önceki dönem belediye başkanı Lokman Çağırıcı, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı İsmet Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz, meclis üyeleri, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, gazeteciler, yazarlar, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Başka belediyelerin deneyim kazanmasında öncülük ettik

Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Bağcılar’ın köyden kent olma hikayesine emeği geçenlere teşekkür ederek başlayan Özdemir, “Bakırköy’den ayrılan Bağcılar, 1992’de mandıraların olduğu alt yapısının tam anlamıyla tam olmadığı bir düzeyde devrolmuştu. O dönem belediye başkanımızın, kıymetli ekibinin ve vatandaşlarımızın buradaki sürece dahil olmasıyla köyden kente geçişin en önemli örneği yaşandı. Cumhurbaşkanımızın birçok yerde ‘Nereden nereye?” sözünü duyarsınız. İşte Nereden Nereye’nin karşılığında Bağcılar olarak bizim çok önemli bir hikayemiz söz konusu. Bunlardan bazılarına şu örnekleri verebiliriz. 1992’de 8 adet olan yeşil alan sayısı 170’e çıkarıldı. 16 olan okul sayısı 185’e çıkarıldı. 1 adet olan kütüphane sayısı 27’ye yükseldi. Çok az sayıda olan sağlık kuruluşu sayımız 100’ün üzerine çıktı. Ödüllü nostalji bahçelerimiz projemizle de hem yeşil alanımız arttı hem de önemli bir ivme kazandık. Kuruluşundan bu tarafa insan kaynağı, bilgi, birikim ve tecrübe konusunda belediyelere öncülük etmiş bir belediyeyiz. Çalışmalarıyla marka belediye olan Bağcılar Belediyesi, başka belediyelerin deneyim kazanmasında öncülük etmiştir. Birçok belediyelerde başkanlık düzeyinde önemli kadroların yetişmesinde Bağcılar ekolünün çok önemli bir yeri vardır. Ayrıca Bağcılar Belediyesi, şimdiye kadar devletin yapması gereken birçok görevi de üstlenmiştir bundan sonra da üstlenmeye devam edecektir” dedi.

Katılımcı demokrasi açısından Bağcılar bir ekoldür

Bağcılar’ın yurtdışındaki soydaşlarla ve ülke içinden gelen göçlerle bir mozaik oluşturduğunu belirten Özdemir şunları söyledi: “Bağcılarımızdaki demografi yapı ülkemizin her bölgesindeki insanlardan oluşur. Bu açıdan Bağcılar Türkiye’nin kültürünün, birlik ve beraberliğinin göstergesi olmuştur. Bu da önemli zenginliklerimizden olmuştur. Katılımcı demokrasi ve yönetişim açısından Bağcılar bir ekol olmuştur. Kuruluşundan beri halk görüşleri, halk meclisleri, gençlik meclisleri, kadın meclisleri, engelli meclisleri, izci kulübü gibi önemli faaliyetler yapmıştır. Bu toplantılar neticesinde ortaya çıkan bilgilerle belediyenin yönetimine önemli katkılar sunulmuştur. Şura’lar da yönetişim sisteminin en önemli göstergesidir. Kent Konseyi’ne de vesile olan Bağcılar’dır.”

68 konuşmacı 15 oturumda 60 bildiri sunacak

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kastamonu Tanıtım Günleri Bağcılar’da Başladı
Kastamonu Tanıtım Günleri Bağcılar’da Başladı
Erişilebilir Bilim Projesi’nin Tanıtımı, Bakan Mustafa Varank’ın Katılımıyla Yapıldı
Erişilebilir Bilim Projesi’nin Tanıtımı, Bakan Mustafa Varank’ın Katılımıyla Yapıldı
Bağcılar, Cumhuriyet Bayramı’nda tek yürek oldu
Bağcılar, Cumhuriyet Bayramı’nda tek yürek oldu
Cumhuriyetin 99’uncu yılı Bağcılar’da coşkuyla kutlandı
Cumhuriyetin 99’uncu yılı Bağcılar’da coşkuyla kutlandı
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:Kimsenin Gücü Türkiye Cumhuriyeti’yle Bağımızı Koparmaya Yetmez
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar:Kimsenin Gücü Türkiye Cumhuriyeti’yle Bağımızı Koparmaya Yetmez

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169