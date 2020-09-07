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Bağcılar Belediyesi kreşinde ilk gün heyecanı

Pandemi tedbirlerine uygun şekilde bugün hizmet vermeye başlayan Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi’nde 3-6 yaş arası minikler, ilk gün heyecanını yaşadı. Hijyenik sınıflarda maskeli ve sosyal mesafeli olarak eğitim alan çocuklar, çıkışta kendilerini bekleyen sevdiklerine koştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2020 Pazartesi 15:43
Bağcılar Belediyesi kreşinde ilk gün heyecanı
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Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kapanan Bağcılar Belediyesi Çocuk Bakım Evi, 2020-2021 eğitim – öğretim sezonunu açtı. Günler öncesinden dezenfekte edilerek hijyenik ortama dönüştürülen sınıflarda sosyal mesafeli eğitim alan çocuklar yeni arkadaşlarıyla tanıştı. Birbirleriyle tanışıp oyunlar oynamaya başlayan minikler, eğlenceli bir gün geçirdi. Kreş çıkışında anne-babalarını karşılarında bulan çocuklar duygusal dakikalar yaşadı.

Kreşteki eğitimi çok değerli buluyoruz

Geleceğin teminatı olan çocuklar için bütün tedbirleri aldıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Yeni eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun. Kreşteki eğitimi çocuklarımızın sosyalleşme, bilgi ve beceri elde etmesi ile özgüven yönünden çok değerli buluyoruz. Onlara çok güzel, sağlıklı ve başarılı bir yıl temenni ediyorum” dedi.

Derslerin yanında oyun ve müzik de var

Bağcılar Güneşli Mahallesi’nde bulunan ve 3-6 yaş aralığında 44 çocuğun eğitim gördüğü kreşte miniklere, çocuklar arası iletişim, ailenin önemi, yeme-içme adabı, okuma-yazma hazırlığı derslerinin yanında oyun ve müzikli etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

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