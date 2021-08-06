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Bağcılar Belediyesi kerkenez kuşuna sahip çıktı

Bağcılar Belediyesi görevlileri, ilçede bitkin vaziyette bulunan yavru kerkenez kuşunu koruma altına aldı. Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’nde iki aylık bakımın ardından uçma noktasına gelen kuş, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
06 Ağustos 2021 Cuma 10:14
Bağcılar Belediyesi kerkenez kuşuna sahip çıktı
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Bağcılar’da gelen ihbarda belirtilen adrese giden Bağcılar Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü görevlileri yavru kerkenez kuşuyla karşılaştı. Bitkin halde bulunan yavru kerkenez, Bağcılar Belediyesi Hayvan Barınma ve Müşahede Merkezi’ne götürüldü. Burada veteriner hekimlerin sağlık kontrolünden geçirilen minik kuş, koruma altına alındı.

Özenli bir besleme ve bakımdan geçen kerkenez, personelin de ilgi odağı oldu. 2 ay sonucunda büyümesini tamamlayan ve uçma aşamasına gelen kerkenez, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi. Beslenmesi yasak olan yırtıcı kerkenez kuşunun doğaya salınacağı belirtildi.

Doğal ortamına bırakılacak

Yavru kuşun durumunun iyi olduğunu söyleyen Veteriner Hekim Yunus Giray Özarslan, “Kerkenez kuşu 2 ay misafirimiz oldu. Muayenelerinden beslenmesine kadar her şeyiyle alakadar olduk. Bu tür kuşların beslenmesi yasak olduğu için ilgili görevlilere teslim ettik. Onlar da doğal ortamına bırakacaklar” dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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