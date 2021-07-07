banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 26
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1389.83
ALTIN
504.03
DOLAR
8.6759
STERLİN
11.9923
EURO
10.2716
Çocukları Tatilde Bekleyen 5 Tehlike !
Çocukları Tatilde Bekleyen 5 Tehlike...
Başkan İmamoğlu'ndan Beton İstanbul Sorusuna 94 Hatırlatması !
Başkan İmamoğlu'ndan Beton İstanbul Sorusuna...
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık Çok Daha Kolay Olacak
Son Dakika
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık...

Bağcılar Belediyesi ile Litvanya iklim değişikliğiyle mücadele için el ele verdi

İklim değişikliğiyle mücadele ve çevre konusundaki çalışmalarıyla beğeni toplayan Bağcılar Belediyesi, Avrupa Birliği, Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortak finanse edilen dev proje için pilot belediye seçildi. Projeyi yürütecek olan Litvanya Cumhuriyeti Merkezi Proje Yönetimi Ajansı ile Bağcılar Belediyesi yaptıkları toplantı neticesinde çalışmalarla ilgili mutabakata vardı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Temmuz 2021 Çarşamba 11:43
Bağcılar Belediyesi ile Litvanya iklim değişikliğiyle mücadele için el ele verdi
banner171

Avrupa Birliği (AB) ve Almanya Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa finanse edilen “Enerji Dönüşümü için AB: Batı Balkanlar ve Türkiye’de Belediye Başkanları Sözleşmesi Projesi (EU4 Energy Transition Convenant of Mayors in the Western Balkans and Turkey) için Bağcılar Belediyesi destek almaya hak kazandı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi’nin daha önce iklim değişikliği etkilerinin azaltılması konusunda imzaladığı “Başkanlar Sözleşmesi” ve “Sürdürülebilir Enerji ve İklim Planı”nın geliştirilmesine destek verilecek.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Tasarının detaylarını ve planını görüşmek için projenin Türkiye ayağını yürütecek olan Litvanya Cumhuriyeti Merkezi Proje Yönetimi Ajansı (Central Project Management Agency – CPMA) ile Bağcılar Belediyesi yetkilileri bir araya geldi. Bağcılar Belediyesi yeni hizmet binasında gerçekleşen toplantıya Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Litvanya Cumhuriyeti Büyükelçiliği Müsteşarı Vaida Stankeviciene, Litvanya Büyükelçiliği İkinci Sekreteri Gediminas Danisas, EU4 Enerji Dönüşümü Projesi Türkiye Takım Lideri Daive Matoniene, Türkiye Enerji ve İklim Politikaları Uzmanı İpek Gülkaya Taşgın, belediye başkanı yardımcıları ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Vizyonunuzdan çok etkilendik

Toplantıda detaylar görüşüldükten sonra imzalanacak sözleşme konusunda anlaşmaya varıldı. Proje, Batı Balkanlar ve Türkiye’de enerji dönüşümünü sağlamayı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Projenin tüm canlıları ilgilendirdiğini söyleyen Başkan Çağırıcı, “Çok önemli bir proje. Birlikte mücadele ederek bu konularla ilgili sonuç alabiliriz. Çalışmalarda başarılar diliyorum” dedi. Matoniene ise “Sizin özellikle vizyonunuzdan ve gerçekleştirdiğiniz çalışmalardan çok etkilendik. Birlikte yapacağımız işbirliğiyle Bağcılar’ı diğer kurumlara örnek olması adına bir çalışma içerisinde olacağız” diye konuştu.

Bağcılar Belediyesi, daha önce imzaladığı Başkanlar Sözleşmesi gereği ilçedeki karbondioksit salınımını 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı vadetmişti.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bağcılarlı 11 kungfucu Türkiye Wushu Şampiyonası’nda mindere çıkıyor
Bağcılarlı 11 kungfucu Türkiye Wushu Şampiyonası’nda mindere çıkıyor
Talha Yıldız’ın ikinci romanı çıktı: Gece Kanunları
Talha Yıldız’ın ikinci romanı çıktı: Gece Kanunları
Gençler engelliler için mavi kapak topladı
Gençler engelliler için mavi kapak topladı
Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu
Bağcılar Belediyesi sporcuları, Türkiye Kick Boks Şampiyonu oldu
Bağcılarlı 80 kız öğrenci Kefken Kampı’na uğurlandı
Bağcılarlı 80 kız öğrenci Kefken Kampı’na uğurlandı

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169