Bağcılar Belediyesi, IDC Türkiye CIO 2022 Zirvesi’nde ödül kazandı

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA) / Hüseyin Çetiner

Türkiye’nin önde gelen kamu ve özel sektör kurumlarının BT (Bilgi Teknolojisi) yöneticileri ‘13. IDC (International Data Corporation) Türkiye CIO Zirvesi’nde bir araya geldi. 13-14 Mayıs 2022 tarihlerinde Sapanca’da düzenlenen etkinliğe 200’den fazla BT lideri katılarak dijital inovasyon çağına ait deneyim ve öngörülerini paylaştı. Ayrıca gerçek hayattan başarı hikayelerinin yer aldığı sunumlarla derinlemesine soru-cevap bölümlerini içeren paneller yapıldı.

210 proje arasından seçildi

66 kurumdan temsilcinin de katıldığı zirvede en iyi projeler de ödüllendirildi. Yarışan 210 proje arasında Bağcılar Belediyesi’nin “Yapay Zeka Destekli Akıllı Başvuru Sistemi Projesi” de “İşin Geleceği – İnsan Makine İşbirliği (Future of Work - Human Machine Collaboration) kategorisinde ödüle hak kazandı.

Referans alınan bir konuma geldik

Bağcılar Belediyesi’nin gerçekleştirdiği örnek uygulamalarla bugüne kadar birçok platformda ödül kazandığını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Teknolojiyi yakından takip eden bir yerel yönetim olarak, yıllar içerisinde başta dijital projeler olmak üzere kamu sektöründe referans alınan bir konuma geldik. Bu başarının sağlanmasında emeği geçen bütün mesai arkadaşlarımı da tebrik ediyorum” dedi.

Yapay Zekâ Destekli Akıllı Başvuru Sistemi Projesi, başvuru merkezlerinde entegre bir yapay zekâ (AI) modelinin, kuruma gelen talep-şikayet başvurularının doğru iş süreçlerine aktarılmasını sağlayan, kurumsal otomasyondaki önemli bir katmanı içeren özel bir proje olma özelliği taşıyor.