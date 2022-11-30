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Bağcılar Belediyesi, Futsal Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı

Bağcılar Belediyesi Spor Kulübü, Kocaeli’de düzenlenen Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası’na mutlu bir başlangıç yaptı. Mavi beyazlılar, ilk maçlarında Malatya Turgut Özal İş Okulu Spor’u 11-2 mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Kasım 2022 Çarşamba 15:42
Bağcılar Belediyesi, Futsal Türkiye Kupası’na galibiyetle başladı
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Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından düzenlenen "Down Sendromlular Futsal Türkiye Kupası" müsabakaları Kocaeli'de başladı.Organizasyona 6 kulüpten 72 sporcu katılıyor.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Maç öncesinde sporcular eğlendi

Turnuvanın açılışında ise renkli görüntüler yaşandı. Salonda çalan müziğe eşlik eden down sendromlu çocuklar, dakikalarca dans etti. Rakip takımların sporcuları kendi aralarında eğlenerek büyük arkadaşlık örneği sergilediler.

Bağcılar, futsalda da bir marka olacak

Coşkulu açılışın ardından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada Bağcılar Belediyesi, Malatya Turgut Özal İş Okulu ile karşı karşıya geldi. Heyecanlı geçen maçın sonunda Bağcılarlı sporcular, 11-2 gibi farklı bir skorla galip eldi.

Mavi beyazlı sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Yeni kurduğumuz takımın bu başarısı bizi çok mutlu etti. Türkiye kupasını da ilçemize getireceklerine inanıyorum. İnşallah Bağcılar, futsalda da bir marka olacak” dedi.

Organizasyon, 2 Aralık Cuma günü sona erecek.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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