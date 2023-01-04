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Bağcılar Belediyesi, Emniyete 10 Motosiklet Hibe Etti

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 10 motosiklet hibe etti. Her zaman emniyetin mücadelesinde yanında olduklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Motosikletlerle beraber emniyetin gücüne güç katmış olduk” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ocak 2023 Çarşamba 16:44
Bağcılar Belediyesi, Emniyete 10 Motosiklet Hibe Etti
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Bağcılar Belediyesi, kuruluşundan bu yana kamu kurumlarına yönelik hizmetlerini sürdürmeye devam ediyor.Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi, ilçenin huzuru ve güvenliği için 7/24 esasıyla görev yapan Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne 10 motosiklet hibe etti. Motosikletlerin teslim töreninde konuşan Bağcılar Kaymakamı Abdullah Uçgun, “Daha huzurlu ve yaşanılabilir bir Bağcılar için yapılan büyük hizmetlerden bir tanesindeyiz. On motosikletimiz bugün itibariyle kullanıma sunulmuş olacak. Emniyet güçlerimiz hızlı bir şekilde olay yerine ulaşabilecek” dedi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Emniyetin gücüne güç katmış olduk

Polisin kutlu mücadelesinin yanında olduklarını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise “Göreve geldikten sonra emniyet müdürümüzün ricasını değerlendirdik. Hızlı bir şekilde reaksiyon göstererek motosikletleri emniyet teşkilatımıza kazandırmış olduk. Biz her zaman emniyet teşkilatımızla el ele kol kola yürüyoruz. Motosikletlerle beraber emniyetin gücüne güç katmış olduk” diye konuştu.

Yunus polisleri tur attılar

Olaylara daha çabuk mücadele etme ve hareket kabiliyetini artırma açısından motosikletin önemli bir ihtiyaç olduğunu söyleyen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürü Cemal Ünlü de emeği geçenlere teşekkürlerini iletti. Konuşmaların ardından yunus polisleri, hibe edilen motosikletlerle tur attı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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