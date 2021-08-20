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Bağcılar Belediyesi Desteğiyle Elektrikli, Otonom Ve İnsansız Araç Geliştirildi

Bağcılar Belediyesi’nin ana sponsorluğunda Altınbaş Üniversitesi öğrencilerinden oluşan 'EVA Team' Elektrikli Araç Takımı tarafından geliştirilen elektrikli EVA 2S, EVA Otonom, EVA Submarine ve TUAV İHA’nın tanıtımı yapıldı. Öğrencileri tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Bu çalışma ülkemizin son dönemlerde yerli ve milli hamle çalışmasının da geldiği noktayı ortaya koyuyor” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Ağustos 2021 Cuma 14:32
Bağcılar Belediyesi Desteğiyle Elektrikli, Otonom Ve İnsansız Araç Geliştirildi
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Altınbaş Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi koordinatörlüğünde 74 öğrenciden oluşan 'EVA Team' Elektrikli Araç Takımı tarafından geliştirilen yeni elektrikli EVA 2S, EVA Otonom, EVA Submarine ve TUAV İHA’nın lansman programı yapıldı.  Üniversitenin Mahmutbey Teknoloji Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Mütevelli Heyet Başkanı Ali Altınbaş, Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Bayat ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Tanıtım programında konuşan Rektör Prof. Dr. Çağrı Erhan, “Üç yıl önce küçük bir odada başladığımız projenin bu aşamaya gelmesinden dolayı çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Asıl gurur verici olan öğrencilerimizin bir çatı altında takım arkadaşlığından kardeşliğe evrilmeleri. Birlikte yokluğu ve zorluğu paylaştılar. Öğrencilerimiz pandemi döneminde gece gündüz çalıştılar. Üniversitemizde usta çırak ilişkisi içerisinde bu meslek öğreniliyor” diye konuştu.

Yerli ve milli hamle çalışmasında gelinen nokta

Öğrencilerin teoriği pratiğe dönüştürmesinin güzel bir gelişme olduğunu söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Uzun süren bir emek neticesinde ortaya çıkan ürün. Bu aynı zamanda ülkemizin son dönemlerde yerli ve milli hamle çalışmasının da geldiği noktayı ortaya koyuyor. Gençlerimize verilen önemin, onlara verilen değerin ve kendilerine sunulan imkanların ürüne nasıl dönüştüğünün de aynı zamanda bir ifadesi. Bu güzide eserlerin ortaya çıkmasında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

Protokol konuşmalarının ardından araçların tanıtımı yapıldı. İlki EVA 1 olarak isimlendirilen otomobille TÜBİTAK Efficiency Challenge 2019 Elektrikli Araç Yarışları’nda Türkiye üçüncüsü olan EVA (Electric Vehicle of Altınbaş) Team ekibi, EVA 2S, EVA Otonom, EVA Submarine ve TUAV İHA isimlerini verdikleri yeni elektrikli ve otonom araçları geliştirdi. Öğrenciler, yeni araçlarla Eylül ayı içerisindeki yarışmalara katılacak.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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