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Bağcılar Belediyesi çalışanlarına Covid-19 aşısı

Yerinde Kovid-19 aşı uygulaması kapsamında Bağcılar Belediyesi çalışanları, görev yaptıkları yeni hizmet binasında aşılandı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
24 Haziran 2021 Perşembe 12:08
Bağcılar Belediyesi çalışanlarına Covid-19 aşısı
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Sağlık Bakanlığı’nın Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla sürdürülen aşılama programına Bağcılar Belediyesi de kurum olarak katıldı. Yerinde Kovid-19 aşı uygulaması çerçevesinde Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü mobil ekipleri Bağcılar Belediyesi’ne geldi. Sağlık İşleri Müdürlüğü içindeki muayene odasında belediye çalışanları kendilerine dağıtılan formları doldurduktan sonra sırayla ilk doz aşılarını oldu.

İstanbul Times Haber Merkezi/Hüseyin Çetiner

Aşı vurulmak topluma karşı bir sorumluluk

Aşı yapılan odayı ziyaret eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Tüm vatandaşları aşı olma konusunda istekli olmaya davet eden Çağırıcı, “Salgınla mücadelede aşı çok önemli bir yer tutmaktadır. Bir an önce aşımızı olup hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumalıyız. Aşı yaptırmak kişinin ailesine ve topluma karşı taşıdığı sorumluluğun gereğidir” dedi.

Kovid-19 aşılanma uygulaması gün boyu sürecek.

İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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