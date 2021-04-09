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Bağcılar Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu Kabul Edildi

Bağcılar Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu, yeni meclis salonunda düzenlenen toplantıda yapılan oylamayla kabul edildi. 2020’de ülkemizde görülen koronavirüse rağmen 7/24 esasıyla çalışarak hizmetlere ara vermeden sürdürdüklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yakın zamanda hayata geçireceği kütüphane, nikah sarayı, yaşlı bakım merkezi, e-spor merkezi, uluslararası okçuluk ve buz hokeyi salonundan oluşan 5 dev projenin de müjdesini verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Nisan 2021 Cuma 11:36
Bağcılar Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu Kabul Edildi
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Bağcılar Belediye Meclisi’nin Nisan ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu dün yapıldı. Meclis 1. Başkan Vekili Sibel Betül Birer’in sunumuyla gerçekleşen toplantıda 2020 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, koronavirüsün tüm dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılında yaptıkları hizmetleri anlattı. 

Pandemiye rağmen hizmetlerde hiçbir aksama yaşanmadığın ifade eden Çağırıcı, “Hemşehrilerimize 7/24 hizmet etmenin onurunu yaşadık. Kovid-19 dolayısıyla bazı hizmetleri online olarak sunmak zorunda kaldık ama hiçbir hizmetimizi de ara vermeden devam ettirdik. Çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Risklere aldırmadan görevlerini layığıyla yaptılar. Özellikle temizlik yapan ekiplerimize şükranlarımı sunuyorum. İlaçlamada İstanbul’da bir numarayız. Kamu kurumlarından sokaklarına kadar ilçedeki her noktayı yıkadık, temizledik ve ilaçladık” dedi.

Bağcılar’a hizmet etmenin heyecanını yaşıyorum

Çağrıcı, pandemiye rağmen 15 bin aileyi ziyaret ettiklerini, ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuklarını, kimsesizlerin evlerini temizlediklerini, Ramazan ayında evinden çıkamayan zor durumdaki vatandaşlara 26 bin 660 iftar ve sahur yemeği verdiklerini, 2019’da 113 olan afet toplanma merkezi sayısını 2020’de 141’e çıkardıklarını, 5 bin öğrenciye tablet dağıttıklarını, e-devlet ile belediye arasında yapılan entegrasyon sayesinde vatandaşın 38 çeşit hizmeti evinden aldığını, altyapı ve geri dönüşüm çalışmalarını da dile getirdi.

Gönül belediyeciliğine dayalı eserlerle çok güzel çalışmalara imza atacaklarını sözlerine ekleyen Çağırıcı, “Sokaklarında büyüdüğüm Bağcılar’a hizmet etmenin heyecanın yaşıyorum. Yakın zamanda ilçemize yeni yatırımlar kazandıracağız. Altında modern bir tiyatro olan beş katlı kütüphane inşa edeceğiz. Devlet tiyatrolarını Bağcılar’a getireceğiz. 2 bin kişinin aynı anda yemek yiyebileceği büyük bir nikah salonu yapacağız. İstanbullular artık düğün ve program yapmaya Bağcılar’a gelecek. Yaşlı Bakım Merkezi yapacağız. Gençlik merkezi gibi çalışacak. Derslikler, konferans salonları oluşturacağız.  Her kesimden yaşlımız kendi kültürünü gençlere anlatacak. Ayrıca E-Spor Merkezi ile Uluslar arası Okçuluk ve Buz Hokeyi Salonu açacağız. Arazileri ödenekleri hazır. Çok yakında çalışmalara başlıyoruz” diye konuştu.

Meclisteki grupları bulunan partilerin meclis üyeleri de görüşlerini açıkladıktan sonra yapılan oylama sonucu 2020 Yılı Faaliyet raporu kabul edildi.

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