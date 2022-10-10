Bağcılar Belediyesi 2020-2024 Stratejik Planı ve 2023 Performans Programı kabul edildi

Bağcılar Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı İkinci Oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Sibel Betül Birer başkanlığında gerçekleşti. Toplantıda “2020- 2024 Stratejik Planı güncellenmiş versiyonu”, “2023 yılı Performans Programı” ve “2023 yılı bütçesi” görüşüldü.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner



2 yıllık dönemi projelerimizle taçlandıracağız

Konuyla ilgili olarak sunum yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Hazreti Mevlâna ‘Bir neslin geleceğini bir önceki nesil hazırlar’ diyor. Bizler de burada geleceğin Bağcılar’ını inşa etmek, gelecek nesillere güzel yarınlar bırakmak için ‘Hep Birlikte Bağcılar’ ortak paydasında samimiyetle çalışıyoruz. 2023 yılından itibaren geçerli olmak üzere güncellediğimiz stratejik planımızı, performans programımızı ve bütçe taslağını başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve çalışma arkadaşlarımızla birlikte bütünsel olarak büyük bir öz veri ve titizlikle hazırlayarak tamamladık. Stratejik planımızda 8 amaç, 26 hedef, 84 faaliyet ve bu hedeflere ne kadar ulaştığımızı ölçmeye yönelik 112 performans göstergesi belirlemiş bulunuyoruz. Faaliyet ve hizmetleri diğer belediyeler tarafından örnek alınan, yerel yönetim hizmetlerinde 30 yıllık bilgi ve birikim sahibi bir belediyeyiz. Kaynaklarımızı stratejik önceliklere göre tahsis edip, bütçemizi de bu doğrultuda kullanıyoruz. İnşallah, 2 yıllık bu dönemde yeni hizmet ve projelerimizle çalışmalarımızı taçlandıracağız” dedi.

Meclis üyeleri görüş ve önerilerini sundu

Özdemir, konuşmasının devamında meclis üyelerine 2020-2024 Stratejik Planı, 2023 Performans Programı ve 2023 Mali Yılı Bütçe hakkında detaylı bilgi verdi. Meclis üyeleri de stratejik plan hakkındaki görüş ve önerilerini sundu. Oylama sonucunda 2020-2024 Stratejik Planı, 2023 Performans Programı ve 2023 Mali yılı bütçesi kabul edildi.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

