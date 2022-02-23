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Bağcılar Basketbol takımı, Galatasaray’ı yendi

Bağcılar Belediyesi Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı, bugün oynadığı maçta şampiyonluk adaylarından olan Galatasaray Spor Kulübü’nü 65-60 yenerek büyük bir başarı elde etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
23 Şubat 2022 Çarşamba 17:13
Bağcılar Basketbol takımı, Galatasaray’ı yendi
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2021-2022 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında Bağcılar Belediyesi
Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile Galatasaray Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Göztepe Spor
Kompleksi’nde oynanan maçta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Gençlik ve Spor İlçe
Müdürü Kemal Hürcan ve liseli öğrenciler Bağcılarlı engellileri yalnız bırakmadı.
Heyecanlı geçen maçta mavi beyazlılar, büyük bir üstünlük sağlayarak güçlü rakibini 65-60 yendi.
Engelli basketbolcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ligin en büyük
takımlarından biri olan Galatasaray’ı yenerek galibiyet elde sporcularımızı kutluyorum. Bu başarının
ileriki maçlarda da devam edeceğine inanıyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.
Emrah Elban’ın antrenörlüğünü yaptığı Bağcılar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da
desteklerinden dolayı Çağırıcı’ya teşekkür etti.

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