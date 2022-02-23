Bağcılar Basketbol takımı, Galatasaray’ı yendi

2021-2022 Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi 13. hafta erteleme maçında Bağcılar Belediyesi

Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı ile Galatasaray Spor Kulübü karşı karşıya geldi. Göztepe Spor

Kompleksi’nde oynanan maçta Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Gençlik ve Spor İlçe

Müdürü Kemal Hürcan ve liseli öğrenciler Bağcılarlı engellileri yalnız bırakmadı.

Heyecanlı geçen maçta mavi beyazlılar, büyük bir üstünlük sağlayarak güçlü rakibini 65-60 yendi.

Engelli basketbolcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ligin en büyük

takımlarından biri olan Galatasaray’ı yenerek galibiyet elde sporcularımızı kutluyorum. Bu başarının

ileriki maçlarda da devam edeceğine inanıyorum. Yolunuz açık olsun” dedi.

Emrah Elban’ın antrenörlüğünü yaptığı Bağcılar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı da

desteklerinden dolayı Çağırıcı’ya teşekkür etti.