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Bağcılar'a 6 Yeni Sağlık Merkezi

Bağcılar Belediyesi pandemi döneminde hastanelerdeki yoğunluğu azaltmak için ilçeye 6 aile sağlık merkezi inşa ediyor. Tipik sağlık yapılarından bağımsız ve özgün olarak tasarlanan sağlık tesislerinin inşaatı hızlı bir şekilde devam ediyor. Proje tamamlandığında ilçe sakinlerinin çok yönlü ihtiyaçlarına cevap verecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
18 Kasım 2020 Çarşamba 10:13
Bağcılar'a 6 Yeni Sağlık Merkezi
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Bağcılar Belediyesi, pandemi döneminde önemi daha çok artan sağlık hizmetleriyle ilgili olarak dev bir projeye imza atıyor. Bu kapsamda 6 mahallede çok amaçlı sağlık merkezleri yapılıyor. Tipik sağlık yapılarından bağımsız ve özgün olarak tasarlanan Kirazlı Sağlıklı Hayat Merkezi ile Yenigün, Demirkapı, Göztepe, Kazımkarabekir ve Kemalpaşa Aile Sağlığı Merkezleri’nin inşaatı devam ediyor. Kısa sürede hizmete geçmesi amaçlanan sağlık birimleri hem deprem güvenliği yüksek olacak hem de vatandaşların birçok ihtiyacını karşılayacak.

Güncel deprem yönetmeliğine uygun

Sağlık tesislerinden her biri hem donanımlı hem de güncel deprem yönetmeliğine göre yapılacak. 4 katlı olarak tasarlanan Kirazlı Sağlıklı Hayat Merkezi’nde; bay/bayan spor salonu, fiziksel aktivite koçluğu, röntgen odası, sağlıklı beslenme mutfağı, hasta izleme odası, laboratuvarlar, diyetisyen, ağız ve diş sağlığı polikliniği, ergoterapist, fizyoterapist, toplantı odası, gebelik okulu, podolog, psikolog, sigara bırakma polikliniği, okul sağlığı birimi, sosyal hizmetler uzmanı, çocuk gelişim uzmanı hizmetleri verecek.

Çelik – prefabrik olarak tasarlandı

Yenigün Mahallesinde 5 katlı Aile Sağlığı Merkezi projesinde ise acil müdahale odası, laboratuvar, gebe izleme ve aile planlaması odası, aşı odası, emzirme odası ve 8 adet doktor muayene odası bulunuyor. Demirkapı, Göztepe, Kazımkarabekir ve Kemalpaşa mahalleleri için tasarlanmış olan sağlık tesisi yapılarının her biri iki katlı. Çelik - prefabrik olarak tasarlanan yapılar gerek deprem güvenliği gerekse de hızlı imalat opsiyonları dolayısıyla avantaj sağlıyor.

Elimizden geleni yapıyoruz

Halk sağlığına her şeyden daha çok önem verdiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Hemşehrilerimizin talepleri doğrultusunda yapımına başlanan sağlık merkezlerimiz çok yakında hizmete geçecek. Halk sağlığı için biz bu çalışmaları kendimize vazife edinerek elimizden geleni yapıyoruz. Ülkemizin sağlık alanında ne kadar iyi olduğunu pandemi sürecinde gördük. Sağlıkta daha kaliteli hizmet için bu ve benzeri projelere devam edeceğiz. Şimdiden ilçe sakinlerine hayırlı olsun diyorum” dedi.

6 yeni  sağlık merkezinin inşaatının 4 ay sonra bitmesi planlanıyor.

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