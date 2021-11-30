Avrupa Yakası’nın en büyük Tarım Kredi mağazası Bağcılar’da açıldı

Kendi markalarını oluşturarak ürettiği ürünleri ve çiftçilerin sağlıklı ürünlerini tüketiciye kaliteli ve
hesaplı oyarak sunmayı amaçlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin hizmet ağı büyüyor.
Hürriyet, Güneşli ve Yavuz Selim Mahallesi’nde şubeleri bulunan market zincirine daha büyüyü
eklendi. İlki Gaziantep’te açılan KoopGross marketlerinin ikincisi toplamda ise 579. hizmet noktası
daha önce Bağcılar Belediyesi Halk Ekmek fabrikası olarak kullanılan binada açıldı. Avrupa Yakası’nın
en büyüğü olma özelliğini taşıyan mağazanın açılışına katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman
Çağırıcı, “Bu marketlerin kuruluş amacı piyasadaki fiyat dengesini sağlamanın yanında üreticinin
ürünlerinin değerlendirilmesi. Ayrıca üreticiden tüketiciye ürünlerin direkt kaynağından ulaştırılması
sağlanıyor. Piyasadaki dalgalanmalara rağmen bu marketin hem kaliteli hem de ucuz olduğunu
göreceksiniz. Bölgemiz için tarım kredi kooperatifi marketlerinin faydalı olacağına inanıyorum” dedi.
On kattan fazla mesafe kaydedildi
Marketin hem ilçemize hem ülkemize hayır getirmesini dileyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri
Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise “Tarım Kredi marketleri olarak biz tarımsal girdilerin uygun bir
fiyata çiftçiye verilmesi ve tedarik noktasında gayret gösterirken yakın zamanda çiftçinin ürettiği
ürünleri değerinde alıp kendi fabrikalarında, tesislerinde veya anlaşmalı fabrikalarda işleyip tüketiciye
ulaştırma noktasında sorumluluk aldık. 2017 yılında yaklaşık 300 milyon TL civarından çiftçilerden ve
ortaklardan yem ve ürün alırken bu sene bu rakam 3.5 milyar TL bandını geçecek. 4 yıl gibi kısa
sürede bizim kat ettiğimiz mesafe on kattan fazla” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Çağırıcı, Poyraz, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü
Bayram Ali Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz
birlikte kurdele keserek açılışı yaptı. Katılımcılar, daha sonra 500 metrekare alandan oluşan mağazayı
gezdi.
Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)