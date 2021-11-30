Avrupa Yakası’nın en büyük Tarım Kredi mağazası Bağcılar’da açıldı

Kendi markalarını oluşturarak ürettiği ürünleri ve çiftçilerin sağlıklı ürünlerini tüketiciye kaliteli ve

hesaplı oyarak sunmayı amaçlayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’nin hizmet ağı büyüyor.

Hürriyet, Güneşli ve Yavuz Selim Mahallesi’nde şubeleri bulunan market zincirine daha büyüyü

eklendi. İlki Gaziantep’te açılan KoopGross marketlerinin ikincisi toplamda ise 579. hizmet noktası

daha önce Bağcılar Belediyesi Halk Ekmek fabrikası olarak kullanılan binada açıldı. Avrupa Yakası’nın

en büyüğü olma özelliğini taşıyan mağazanın açılışına katılan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman

Çağırıcı, “Bu marketlerin kuruluş amacı piyasadaki fiyat dengesini sağlamanın yanında üreticinin

ürünlerinin değerlendirilmesi. Ayrıca üreticiden tüketiciye ürünlerin direkt kaynağından ulaştırılması

sağlanıyor. Piyasadaki dalgalanmalara rağmen bu marketin hem kaliteli hem de ucuz olduğunu

göreceksiniz. Bölgemiz için tarım kredi kooperatifi marketlerinin faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

On kattan fazla mesafe kaydedildi

Marketin hem ilçemize hem ülkemize hayır getirmesini dileyen Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri

Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz ise “Tarım Kredi marketleri olarak biz tarımsal girdilerin uygun bir

fiyata çiftçiye verilmesi ve tedarik noktasında gayret gösterirken yakın zamanda çiftçinin ürettiği

ürünleri değerinde alıp kendi fabrikalarında, tesislerinde veya anlaşmalı fabrikalarda işleyip tüketiciye

ulaştırma noktasında sorumluluk aldık. 2017 yılında yaklaşık 300 milyon TL civarından çiftçilerden ve

ortaklardan yem ve ürün alırken bu sene bu rakam 3.5 milyar TL bandını geçecek. 4 yıl gibi kısa

sürede bizim kat ettiğimiz mesafe on kattan fazla” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çağırıcı, Poyraz, Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik A.Ş. Genel Müdürü

Bayram Ali Yıldırım, AK Parti İlçe Başkanı Rüstem Tüysüz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz

birlikte kurdele keserek açılışı yaptı. Katılımcılar, daha sonra 500 metrekare alandan oluşan mağazayı

gezdi.

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)