ATM’de Unutulan Parayı Zabıta Memuru Buldu

Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nde çalışan Giray Bayrak, Akbank’a ait ATM para haznesinde bir miktar para olduğunu fark etti. Bayrak, hemen duruma müdahale ederek paranın sahibinin bulunması için bankanın müşteri hizmetlerini bilgilendirdi. Görüşmelerin ardından 26 adet 50 TL’lik banknotlardan oluşan 1300 TL, tutanakla Akbank Güneşli Şubesi’nde görevli Gözde Kızıltaş’a teslim edildi. Banka yetkilileri, duyarlılığından dolayı zabıta memuru Bayrak’a teşekkürlerini iletti.

Vatandaşlar takdir etti

Banka görevlileri, paranın sahibinin bulunması için çalışma başlattı. ATM’deki işlem trafiğine bakılarak müşteriye ulaşılıp paranın teslim edileceği belirtildi. Ayrıca zabıtanın bu örnek davranışı çevrede bulunan vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.